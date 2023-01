Zamknięte drogi z powodu niedoświadczonych kierowców

Istnieje kilka przykładów niepotrzebnych zamknięć dróg, gdzie nieprzyzwyczajeni do zimowych warunków turyści, spowodowali wstrzymanie ruchu. Zgodnie z danymi Zarządu Dróg nadal zamknięte jest Mosfellsheiði, a stan kilku dróg jest niepewny.

Dziś rano ekipy ratownicze pomogły jednemu kierowcy, który utknął na drodze z Hveragerði do Þorlákshöfn. Stan dróg wokół Hellisheiði i Þrengsli jest niepewny, a według Árni Gísli Árnasona, dyrektora zmiany z Zarządu Dróg, nieodpowiedzialni kierowcy wybierający się w trasę kiedy warunki są nieodpowiednie mają wpływ na zamknięcia dróg.

Kierowcy wpadają w kłopoty ignorując zakazy lub warunki jakie panują na drogach.

Obecnie trwają prace nad odśnieżeniem m.in. drogi Mosfellsheiði, gdzie wczoraj utknęło kilku kierowców, którzy zignorowali warunki pogodowe.

Árni Gísli dodaje, że duża liczba turystów podróżujących po krajowych drogach w tak trudnych warunkach to pewne wyzwanie.

„Często ci kierowcy są niedoświadczeni i zatrzymują swoje samochody na drodze, jeśli tylko jadą one trochę wolniej, lub zatrzymają się na poboczu, w zaspach i z tego powodu utkną w śniegu stosunkowo szybko. Zatrzymują się i blokują ruch. Jest to nowa sytuacja, w stosunku do tego, co było wcześniej. Mamy teraz wyjątkowo duży odsetek niedoświadczonych kierowców jeżdżących po śniegu.”

Mówi, że turyści mogą potrzebować dalszej edukacji i informacji o warunkach jazdy w tym kraju zimą, ponieważ ich doświadczenie miało znaczący wpływ na to co się działo i nadal dzieje się na drogach. Zwłaszcza na południu i południowym-zachodzie. Istnieje kilka przykładów dróg, które w takich sytuacjach zostały określone jako trudno przejezdne lub były zamknięte.

„Gdybyśmy mieli do czynienia z bardziej doświadczonymi kierowcami, sytuacja mogła wyglądać inaczej” dodaje Árni Gísli.