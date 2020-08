Siedem aktywnych zakażeń w Hotelu Ranga

Sześciu gości i jeden pracownik Hotelu Rangá zostało zarażonych koronawirusem i dlatego podjęto decyzję o jego tymczasowym zamknięciu.

We wtorek, w hotelu, kolację jedli przedstawiciele rządu i w związku z zaistniałą sytuacją wszyscy będą musieli przejść podwójne testy i utrzymać szczególną ostrożność w kontaktach z innymi osobami. W spotkaniu nie brali udziału Minister Zdrowia i Minister Spraw Socjalnych, dlatego nie ma potrzeby aby zostali poddani badaniom.

Víðir Reynisson, szef wydziału ochrony cywilnej mówi, że wszyscy goście hotelu zostali poddani kwarantannie lub zbadani.

„Personel, który pracował podczas rządowej kolacji, miał negatywne wyniki testów. Umieściliśmy wszystkich na czternastodniowej kwarantannie, co jest wystarczające. Potem poddaliśmy badaniom drugą grupę” mówi Víðir w rozmowie z agencją informacyjną.

Víðir dodał, że jak dotąd rząd przestrzegał surowych zasad kontroli chorób. Szczególną uwagę przywiązuje się do kontroli zakażeń między ministrami i od samego początku poświęcono temu szczególną uwagę.

„Rząd musi się spotkać, aby móc debatować. Nie jest możliwe spotkanie rządu bez jego zebrania” mówił Víðir.

Wirus jest z tego samego szczepu, co wykryty wcześniej

Według Víðira, zidentyfikowano kilka infekcji, a wyniki wskazują, że wirus, którym zarażeni są goście i pracownicy, jest tego samego szczepu co wirus, który rozprzestrzeniał się w społeczności. Osoby, które zostały zarażone przebywały w hotelu w tym samym czasie i nie łączy ich nic innego poza pobytem w hotelu.

„Duża część personelu została poddana kwarantannie ze względu na kontakt z gośćmi. Taka jest obecna sytuacja” komentuje Víðir.

Dziesięć infekcji zostało wczoraj zdiagnozowanych w kraju, a tylko połowa z nich w momencie rozpoznania była poddana kwarantannie. Víðir twierdzi, że liczby nie są zaskoczeniem, ponieważ wirus rozprzestrzenia się szybko.

„Tego możemy się spodziewać. Wirus jest zaraźliwy i kiedy dostaje się do grupy, która się przemieszcza i ma wiele kontaktów, nawet gdy osoby te nie są ze sobą powiązane, to rozprzestrzenianie dzieje się bardzo szybko. W społeczeństwie są osoby, które mogą być bardziej niż inne narażone na zakażenia, co powoduje, że wirus przenosi się bardzo szybko i ma daleko idące skutki. To są rzeczy, które widzieliśmy już wcześniej i zobaczymy ponownie."