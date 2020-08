Podwójne testy i kwarantanna dla wszystkich podróżnych

Od najbliższej środy - 19 sierpnia, nastąpią zmiany w systemie kontroli na granicach Islandii. Po przybyciu na Islandię, wszyscy przylatujący pasażerowie zostaną poddani podwójnym testom.

Pierwsze pobranie próbek odbędzie się na granicy, po czym przylatujący pasażerowie zostaną poddani kwarantannie na czas 4-5 dni, aż do uzyskania wyniku z drugiego badania.

Informacje takie podała podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Katrín Jakobsdóttir. Decyzja ta jest zgodna z propozycją przedstawioną przez głównego epidemiologa Þórólfura Guðnasona.

Premier Katrín Jakobsdóttir Vísir/Vilhelm

Na początku tego tygodnia epidemiolog zaproponował rządowi dziewięć wersji możliwych zmian na przejściach granicznych, o których piszemy poniżej.

Największą zmianą w stosunku do obecnego systemu jest to, że wszyscy pasażerowie, z wyjątkiem dzieci urodzonych w 2005 roku i później, zostaną poddani kontroli bezpieczeństwa po przyjeździe do kraju. Podczas ostatniej zmiany wykluczono pasażerów z niektórych krajów, wpisanych na tak zwaną bezpieczną listę.

„W tych krajach epidemia znowu się wzmaga i okazało się, że trudno jest monitorować, czy pasażerowie faktycznie przebywali w danym kraju 14 dni” informuje w oświadczeniu rząd.

Następnie każdy podróżny powinien zostać poddany podwójnemu badaniu, aby lepiej upewnić się, że infekcja została wykryta stosunkowo szybko u osób, które mogły zostać zakażone niedawno. Do tej pory wymóg ten dotyczył tylko Islandczyków i tych, którzy tu mieszkają lub przyjeżdżają na dłuższy okres. Zmiany będą oznaczały, że przez pierwsze 4-5 dni dana osoba musi zostać poddana kwarantannie, „co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż dopuszczenie do nawrotu infekcji...”

Epidemiolog wzywa również do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących wstępnej rejestracji pasażerów, „aby zapewnić dostępność niezbędnych informacji jeszcze przed ich przybyciem do kraju.”

Katrín Jakosdóttir powiedziała na dzisiejszym spotkaniu, że zmiany opierają się na obecnie obowiązujących zasadach, które jej zdaniem zadziałały. Na granicy wykryto wiele infekcji, co zapobiegło rozprzestrzenianiu się wirusa.