Pasażerowie uwięzieni na lotnisku

Atak zimy doprowadził do odwołania wielu lotów i zamknięcia dróg. Setki turystów, w oczekiwaniu na lot zostało uwięzionych na lotnisku w Keflavíku. Z powodu bardzo złych warunków pogodowych, na lotnisku brakowało personelu, który mógłby zająć się przebywającymi tam pasażerami. Wiele osób skarżyło się na portalach społecznościowych opisując sytuację w jakiej się znaleźli.

Z powodu braku pomocy ze strony linii lotniczych, zmuszeni byli do spędzenia nocy na lotnisku. Ludzie spali na podłodze, na ławkach, nawet na taśmach bagażowych.

Brak pomocy ze strony linii lotniczych wywołał burzę w mediach społecznościowych i na Twitterze wielu pisało o braku pomocy ze strony personelu.

Większość tych osób kieruje swój gniew w kierunku linii lotniczych Icelandair. Na lotnisku wylądowały dodatkowo trzy samoloty tych linii lotniczych co zwiększyło liczbę turystów, którzy zatrzymali się tam zeszłej nocy.

Wczoraj poinformowano, że wszystkie poranne loty Icelandair do Europy zostały odwołane, a loty na Teneryfę, Las Palmas i do Boston zostały opóźnione.

Jeden z pasażerów, Shabab Saqib, opisał swoje doświadczenie jako jedno z najgorszych w swoim życiu. W swoim poście napisał, że problemem nie jest śnieżyca, ale reakcja linii Icelandair. Opublikował on post na Twitterze, w którym opisał sytuację z zeszłej nocy, na jego wiadomość odpowiedziała pasażerka, publikując zdjęcie osoby śpiącej na wadze bagażowej na lotnisku.

Ta sama osoba opublikowała później inny post, w którym napisała, że już nigdy nie przyjedzie na Islandię, dodając, że będzie odradzać swoim przyjaciołom odwiedzanie tego kraju.

Niektórzy opisując sytuację w swoich postach, próbowali przyciągnąć uwagę zagranicznych mediów. Jeden z pasażerów napisał, że nie rozumie jak linie mogą doprowadzić do tego aby inne samoloty lądowały na lotnisku w czasie kiedy wszystkie wyloty są odwołane. W ten sposób zwiększają liczbę osób koczujących w halach lotniska.

Inny pasażer przebywający na lotnisku utworzył grupę w aplikacji WhatsApp, gdzie ludzie mogą uzyskać dostęp do najnowszych informacji o pogodzie i sytuacji.

Na przestrzeni lat lotnisko Keflavík kilkakrotnie pojawiało się na listach najgorszych lotnisk do spania na świecie. W 2015 roku lotnisko zostało uznane przez portal Sleeping in Airports za najgorsze miejsce do spania na świecie, a w 2016 roku jako trzecie najgorsze. Od tego czasu lotnisko tak naprawdę nie pojawiło się na pierwszych miejscach