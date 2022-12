Islandzka kompozytor może otrzymać kolejną nominacje do Oskara

Nie jest wykluczone, że islandzka kompozytorka Hildur Guðnadóttir będzie ponownie nominowana w kategorii oryginalna ścieżka dźwiękowa, do przyszłorocznego Oscara.

Jak podaje Variety, jej muzyka do filmu „Tár”, została wykluczona z nominacji w kategorii najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa do filmu, ponieważ jest uważana za mało oryginalną i jest zbyt mocno zmieszana z wcześniej wydanymi utworami, dlatego nie można jej uznać za kwalifikującą się do tej kategorii.

Hildur otrzymała Oskara w tej kategorii w 2019 roku, za ścieżkę dźwiękową do filmu Joker.

Uważa się jednak, że pomimo braku nominacji dla „Tár”, zostanie nominowana za muzykę do filmu „Women Talking”.

W „Tár” główną rolę gra znakomita australijska aktorka Cate Blanchett. Wciela się ona w rolę dyrygentki przygotowującej koncert, w którym wiodącą rolę odgrywa muzyka Gustava Mahlera i Edwarda Elgara.

Warto zauważyć, że niedawno Variety opublikowało artykuł, w którym przewidywano, że muzyka Hildur z filmu „Tár” zostanie uznana za kwalifikującą się i że istnieje możliwość, że Hildur może otworzyć kolejną kartę w historii Oscarów, stając się pierwszą kobietą, która otrzyma dwie nominacje do Oscara w kategorii - oryginalna ścieżka dźwiękowa do filmu. Stwierdzono wówczas, że producent filmu zgłosi muzykę Hildur do nominacji do Oscara.

Jednak w najnowszym artykule Variety stwierdza, że jak wspomniano wcześniej, że wydział muzyczny Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej wykluczył muzykę Hildy z „Tár” z wyżej wymienionych powodów.

Obecnie wygląda na to, że ścieżka dźwiękowa do filmu „Women Talking” zostanie nominowana przez Akademię.

Kategoria ta będzie zmniejszona z 147 nominacji do 15. Spośród tych 15 nominowanych wybranych zostanie 5 kompozytorów, którzy otrzymają nominację do Oscara.

Wczoraj ogłoszono, że muzyka Hildur Guðnadóttir, do filmu „Women Talking” została nominowana do Złotego Globu w kategorii muzyka oryginalna. Nagroda zostanie wręczona 11 stycznia 2023 roku. Złote Globy są postrzegane jako wyraźny wskaźnik tego, czego można się spodziewać po rozdaniu Oscarów w marcu przyszłego roku.