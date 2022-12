Delta dodaje loty z Islandii do Detroit

Od 15 maja przyszłego roku, linie lotnicze Delta dodadzą nową destynację do swojej oferty i będą to loty między Detroit w stanie Michigan w USA i Islandią. Będzie to trzecia miejscowość, do której będzie można podróżować z Islandii liniami lotniczymi Delta.

Od 15 maja przyszłego roku, linie lotnicze Delta dodadzą nową destynację do swojej oferty i będą to loty między Detroit w stanie Michigan w USA i Islandią. Będzie to trzecia miejscowość, do której będzie można podróżować z Islandii liniami lotniczymi Delta. Loty z lotniska Keflavík będą odbywać się cztery razy w tygodniu, odrzutowcami Boeing 757 i są zaplanowane do połowy października. Delta oferuje już loty z Islandii do Nowego Jorku i Minneapolis/St. Poul. Po zmianie w przyszłym roku Delta będzie obsługiwała łącznie 36 lotów tygodniowo między Islandią a Stanami Zjednoczonymi, co daje łącznie 6248 pasażerów. Delta lata z Islandii do Nowego Jorku od 2011 roku. „Zwiększona aktywność Delty odzwierciedla popularność Islandii jako destynacji w Stanach Zjednoczonych. Jak dotąd w tym roku, turyści amerykańscy stanowili jedną trzecią turystów zagranicznych w tym kraju, według informacji Islandzkiej Agencji Turystycznej” – czytamy w komunikacie Delta.