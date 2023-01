Straż pożarna pod dużą presją

Straż Pożarna z okręgu metropolitarnego jest dziś postawiona w stan wysokiej gotowości. Powodem jest pogoda i bardzo złe warunki jakie obecnie panują w okręgu stołecznym.

Topniejący śnieg i lód oraz bardzo duże opady deszczu doprowadziły do gromadzenia się wody na wielu drogach oraz do zalań budynków. Z powodu przeciekającego dachu, do domu odesłano dziś dzieci m.in. ze szkoły Fossvogsskóli.

Sigurjón Hendriksson, naczelnik dowództwa operacyjnego straży pożarnej, mówi, że presja na strażaków i ratowników jest bardzo duża.

„Dzisiaj rano było sporo do zrobienia, a obecnie mamy około jedenastu projektów związanych z przeciekami” mówi.

Zadania straży pożarnej były dziś zróżnicowane.

„Byliśmy informowani o tym, że na ulicach w kilku miejscach w mieście tworzą się duże kałuże, a my głównie dbamy o domy. Zarówno firmy, jak i domy.”

Ludzie dobrze zareagowali na prośby związane z czyszczeniem kanalizacji, ale w wielu miejscach przeciekają balkony i dachy.

„Oczywiście odpowiednio wcześnie poprosiliśmy ludzi o czyszczenie kratek kanalizacyjnych i innych podobnych rzeczy wokół ich domów. Wygląda na to, że z tym poszło bardzo dobrze. Większość przecieków wody, które teraz obserwujemy, dotyczy dachów i kanalizacji wokół domów oraz balkonów. Nie mieliśmy żadnych wycieków wody w piwnicach, ani niczego z tym związanego. Większość zgłoszeń wygląda na to, że jest głównie związana z przeciekaniem dachów i balkonów.”

Sigurjón przyznał, że w miarę upływu dnia spodziewa się zwiększonej presji.

„Spodziewamy się, że zgłoszenia będą napływały także po południu, a deszcz powinien się nasilać w miarę upływu dnia. Wydaje mi się, że tej nocy ma być opady mają być najintensywniejsze. Więc to jeszcze nie koniec” dodaje.