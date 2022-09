Nowa ustawa budżetowa na stole rządu

Premier mówi, że projekt budżetu uwzględnia, że ​​są to trudne czasy z tendencjami inflacyjnymi, z którymi trzeba się uporać. Wzrost składek na poszczególne emisje jest więc mniejszy niż dotychczas.

Jak zwykle propozycja budżetu jest pierwszym punktem porządku obrad Althingi. Minister finansów Bjarni Benediktsson przedstawi rządową ustawę budżetową w czwartek, ale wczorajsza prezentacja projektu mówi, że szacowany deficyt skarbu państwa w przyszłym roku to 89 mld koron. Największa część wydatków rządowych, czyli 30,8 procent, trafia na opiekę zdrowotną, a w przyszłym roku zostanie zwiększona o 12,2 miliarda. Kolejną co do wielkości pozycją są wydatki socjalne, mieszkaniowe i ubezpieczeniowe, czyli 26,7 proc.

Główne działania mające na celu zwiększenie dochodów w przyszłym roku polegają na zmniejszeniu obniżki ceł w sklepach wolnocłowych, co przyniesie skarbowi państwa ok. 700 mln koron. Wprowadzona zmiana podatku akcyzowego na samochody zwróci do skarbu państwa 2,7 miliarda koron, a zwiększone opłaty za samochody elektryczne i hybrydowe przyniosą 2,2 miliarda koron. Rząd planuje również zmniejszyć inwestycje o 16,6 procent w celu przeciwdziałania inflacji. Byłby to drugi rok z rzędu, w którym rząd ograniczył inwestycje, ale składki na nie spadły w tym roku o 17,3 proc.

Premier Katrín Jakobsdóttir mówi, że Islandczycy znajdują się w bardzo trudnych czasach światowej gospodarki. Teraz należy zająć się inflacją.

„Sprawienie, że inflacja jest pod kontrolą, jest ogromnym zainteresowaniem islandzkiej opinii publicznej. Tak więc ten projekt ustawy nie obejmuje tak dużego wzrostu składek na różne sprawy, jak poprzednie projekty, które widzieliśmy. Tu jest nacisk na zwiększone generowanie dochodów, tu odkładamy inwestycje i działamy powściągliwie, nawet jeśli jest to skromne” – mówi premier.

Warto zauważyć, że początkowe składki na system mieszkalnictwa komunalnego w celu zwiększenia podaży mieszkań zostały zmniejszone o dwa miliardy koron od tego roku, ale specjalne środki w tym zakresie zostaną ogłoszone później.

Minister Infrastruktury Sigurður Ingi Jóhannsson wziął udział w spotkaniu w Agencji Mieszkalnictwa i Inżynierii Lądowej, gdzie powstało porozumienie ramowe pomiędzy państwem a gminami w sprawie zwiększenia podaży mieszkań w latach 2023-2032 o 20 000 mieszkań.

Katrín mówi, że tymczasowe składki na system mieszkalnictwa komunalnego zostaną anulowane. Trwają prace nad oceną potrzeb finansowych.

„Jasne jest również, że ostateczne liczby nie są jeszcze gotowe” mówi Katrín Jakobsdóttir.