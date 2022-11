Ólíkar nálganir á hið alræmda jólastress

Hér má heyra lagið Jólin eru tíminn:

Tónlistarfjölskylda

Árið 2020 sendu systkinin frá sér lagið Hvað ertu' að gera á gamlárskvöld? og er þar um að ræða gamla góða djass standardinn What are you doing New Year's eve? í íslenskri þýðingu föður þeirra, Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar en móðir þeirra var söngkonan Anna Pálína Árnadóttir.

Tónlistin virðist vera fjölskyldunni í blóð borinn en alls eru systkinin þrjú og eldri bróðir þeirra hefur fengist við raftónlist og nemur tónsmíðar í Listaháskólanum.

Álfgrímur er sömuleiðis nemandi í Listaháskólanum, á sviðshöfundabraut, en Þorgerður Ása starfar sem dagskrárgerðarmaður og þulur á Rás 1. Hún nam tónlist úti í Svíþjóð og í FÍH og gaf út sína fyrstu hljómplötu, Í rauðum loga, árið 2020.

Ólíkar áherslur á hinu alræmda jólastressi

Álfgrímur og Þorgerður Ása sömdu lagið Jólin eru tíminn í sameiningu þegar þau voru stödd í borginni Valencia á Spáni síðasta haust.

Jólin eru tíminn hjá Álfgrími og Þorgerði Ásu. Ljósmynd: Hörður Sveinsson/Grafík: Sigríður Hulda Sigurðardóttir

„Við hugsuðum með okkur að þetta gæti orðið ágætis jólalag, enda gætir áhrifa liðinnar tíðar í því og það minnir jafnvel á Disney lag,“ segja systkinin.

Þorgerður Ása samdi textann út frá þeirri hugmynd að það gæti orðið skemmtileg mótstaða við þetta hugljúfa lag ef textinn lýsti ólíkum áherslum í jólahaldið og hvernig fólk tekst á við hið alræmda jólastress með ólíkum hætti.

Systkinin á Spáni, þar sem lagið varð til. Aðsend

Álfgrímur syngur um mikilvægi þess að gera allt samkvæmt bókinni, þrífa, baka, senda heimatilbúin jólakort og svo framvegis en svo syngur Þorgerður Ása andsvar um að best sé forgangsraða því að hvíla sig vegna þess að jólin séu „tíminn fyrir gláp“.

„Glettnin nær svo hámarki í síðasta erindinu þegar við erum hálfpartinn farin að rífast en náum þó að á endanum að sammælast um kærleikurinn sé mikilvægastur.“

Aðspurð hvað sé svo þeirra uppáhalds jólahefð segja systkinin:

„Árlega jólarifrildið af því að allir eru svo stressaðir! Djók, ætli það sé ekki heita kakóið að morgni jóladags eða friðargangan.“

Elska að syngja saman

Systkinin eru góðir vinir og vinna vel saman.

„Það skemmtilega við að syngja með systkini sínu eru að raddirnar fara yfirleitt vel saman. Svo erum við líka bara mjög góðir vinir þannig okkur finnst gaman að gera flest saman, þó það að syngja saman sé vissulega töluvert skemmtilegra en margt annað.“

Margir lögðu hönd á plóg við að ýta laginu úr höfn en vinir þeirra systkina, tónlistarmennirnir Elvar Bragi Kristjónsson og Sólveig Morávek, settu svo sinn svip á lagið með því að koma með ákveðnar hugmyndir á útfærslu þess. Síðan fengu þau Baldvin Hlynsson til liðs við sig, sem lék á píanó og sá um upptökur og upptökustjórn.

Anna Elísabet Sigurðardóttir lék á víólu, Hekla Jónsdóttir á fiðlu og Unnur Jónsdóttir á selló. Matti Kallio sá um hljóðblöndun og Bjarni Bragi Kjartansson um hljómjöfnun.