Icelandair będzie latał do Pragi i Barcelony

Latem przyszłego roku linie Icelandair wprowadzą dwa nowe kierunki lotów międzynarodowych: Pragę i Barcelonę. Po raz pierwszy, Icelandair będzie oferował regularne loty do Pragi.

Informacje te potwierdzono w komunikacie linii Icelandair. Zgodnie z planem, loty do Pragi będą cztery razy w tygodniu, we wtorek, czwartek, piątek i niedzielę. Pierwszy lot zaplanowano na 1 czerwca i samoloty będą latać do października 2023 roku.

„Praga jest historycznym miastem i zawsze była popularnym miejscem wycieczek, dlatego została dodana jako ciekawy punkt docelowy do silnego systemu tras Icelandair, zarówno dla pasażerów przesiadających się, jak i Islandczyków” – czytamy w komunikacie.

Dwa do trzech lotów tygodniowo do Barcelony

Loty do Barcelony będą odbywać się dwa lub trzy razy w tygodniu. Zostały one zaplanowane od 1 kwietnia 2023 r. do końca października. To nie pierwszy raz, kiedy Icelandair będzie latał do Barcelony. Wcześniej w ofercie były popołudniowe loty. W komunikacie stwierdzono, że poranny lot otwiera nowe możliwości przesiadek między Ameryką Północną a Barceloną. Mówi również, że Barcelona oferuje różne opcje i miasto jest popularnym celem podróży, jeśli chodzi o kuchnię, kulturę i architekturę. W centrum miasta znajduje się również słoneczna plaża.

Znacznie lepsze połączenia z Ameryką

Według Boga Nilsa Bogasona, dyrektora generalnego Icelandair, firma widzi ogromne możliwości w oferowaniu porannych lotów do dwóch miast, które mają dobre połączenia z ich lotami z Ameryki Północnej.

„Obecnie istnieje niewiele połączeń lotniczych z Pragi do Stanów Zjednoczonych i Kanady, więc znacznie poprawimy połączenia między tymi rynkami, a także zaoferujemy dogodne godziny odlotów między Islandią a Pragą” – mówi Bogi Nils Bogason.