Uczniowie wyszli na ulicę w proteście przeciwko władzom szkoły MH

Uczniowie liceum MH, Menntaskólinn við Hamrahlíð, oraz innych szkół średnich wyszli dziś na ulice w proteście przeciwko działaniom władz szkół w związku z przestępstwami seksualnymi. Domagają się oni aby władze traktowały przestępstwa związane z przemocą seksualną w szkołach poważnie. Wszyscy uczniowie walczą o prawo do przebywania w bezpiecznym środowisku.

Wczoraj podczas otwartego spotkania w Andrími na Bergthórugata w Reykjaviku, uczniowie napisali oświadczenie, w którym pojawiły się ich postulaty. Dziś, przed szkołą MH grupa zbierała podpisy pod petycją.

Protest został ogłoszony wczoraj i można śmiało powiedzieć, że na wezwanie odpowiedzieli uczniowie szkół średnich z całego kraju. Zdecydowana większość zgromadziła się przed liceum w Hamrahlíð i byli tam uczniowie innych szkół średnich ze stolicy i okolic.

Przed południem uczniowie zaczęli zbierać się przed budynkiem MH i ich liczba rosła z minuty na minutę, informowali dziennikarze. W okolicy był także minister edukacji i spraw dzieci Ásmundur Einar Daðason oraz rektor MH Steinn Jóhannsson.

Urður Bartels, studentka drugiego roku MH, mówi, że studenci nie poddadzą się, dopóki nie zmieni się reakcja władz szkoły na historie ofiar. Jej przemówienie wywołało dziś rano wielkie poruszenie wśród uczniów spoza MH.

Podczas przemówień uczniowie wyrażali swoje żądania, a na plakatach i znakach, które przygotowano znalazły się hasła „Miłość bez przemocy”, „Stań za ofiarami”, „Zostawmy wstyd”.

Członkowie MH protestowali przeciwko temu, że w murach szkoły, ofiary muszą wchodzić w interakcje ze swoimi sprawcami.

„Będziemy pokoleniem, które dozna zmian” – powiedziała między innymi Urður w swoim przemówieniu.

Według informacji prasowych w proteście wzięły udział setki uczniów, a całkowita liczba mogła przekroczyć tysiąc. W solidarności z uczniami szkoły średniej MH, protest ogłosili także uczniowie szkoły VMA i MA z Akureyri.

W wystąpieniu wzięła udział także była uczennica MH, Brynhildur Karlsdóttir, która przytoczyła kilka przykładów pokazujących, że nie wszystkie działania i zachowania prowadzące do przestępstw były zakończone w sądzie.

„Żaden z tych przypadków nie jest tak poważny jak gwałt. Zbyt długo ofiary przemocy seksualnej musiały znosić ból w milczeniu. Teraz to zmieniamy” mówiła.

Dodała także, że dokładnie wie czego doświadczają dziś uczniowie szkoły.

„Wierzę, że gdyby wszyscy ludzie z MH zawsze byli tak odważni jak ty, Elísabet Segler Guðbjartsdóttir nadal by żyła. Błogosławiona niech będzie jej pamięć.”

Ásmundur Einar Daðason, minister ds. edukacji i spraw dzieci, w swoim przemówieniu przeprosił uczniów, za to, że ich nie słuchał. Dodał także, że rząd powinien słuchać tego co się dzieje, bo młodzi ludzie działają by wprowadzić zmiany.