W hali sportowej Laugardalshöll rozpoczyna się kolejna seria szczepień przeciwko COVID. Osobom w wieku 60 lat i starszym zostanie zaoferowana czwarta dawka szczepionki przeciw COVID i dostępne będą szczepienia przeciwko grypie.

Oczekuje się, że każdego dnia na szczepienia zgłosi się od 3000 do 4000 osób. Trwają prace nad tym aby otworzyć podobne centra szczepień w innych częściach kraju.

Szczepienia w Laugardalshöll zostały wstrzymane w lutym zeszłego roku, rok po ich rozpoczęciu, a zamiast tego szczepionki przeciwko COVID, oferowano w ośrodkach zdrowia. Jednak teraz ponownie postanowiono o otworzeniu centrum szczepień w hali.

Szczepienia będą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, do 7 października w godzinach od 11:00 do 15:00. Na szczepienia zapraszane są osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat. Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, kierownik pielęgniarstwa w Opiece Zdrowotnej regionu stołecznego, mówi, że tym razem szczepienia mają nieco zmieniony format.

„Oferujemy szczepienia przeciwko COVID, dawkę przypominającą, ale także szczepienie przeciwko grypie. Więc ludzie mogą tu przyjechać i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, dostać oba szczepienia lub jedną z nich, w zależności od tego, co im odpowiada” mówi Ragnheiður.

„Będziemy mieć trzy punkty szczepień, jeden będzie tylko dla tych co wybierają szczepionkę przeciwko grypie, drugi tylko dla szczepień przeciwko COVID, i trzeci gdzie podawane będą obie szczepionki” mówi dalej.

Hala została już dziś przygotowana na przyjęcie pierwszych pacjentów, a szczepienia rozpoczynają się jutro. Przeciwko COVID, podawana będzie wersja szczepionki, która działa lepiej przeciwko wariantowi omikron i nie może ona być oferowana jako szczepienie podstawowe. Ludzie są zachęcani do stawienia się w T-shirtach aby przyspieszyć proces.

Według najnowszych informacji na Covid.is blisko 210 000 osób otrzymało co najmniej trzy dawki, z czego prawie 28 000 otrzymało cztery.