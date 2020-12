W Keflavíku wylądował samolot ze szczepionką

Dziś rano na lotnisku w Keflaviku, wylądował samolot z pierwszymi dawkami szczepionki Pfizer. Będą one przeznaczone dla pracowników ambulatorium COVID-19 szpitala Landspítalin, personelu pierwszego kontaktu w szpitalach i rezydentów domów opieki.

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej szczepienia rozpoczęły się wczoraj. Oczekuje się, że pierwsza przesyłka do Islandii będzie składać się z dziesięciu tysięcy dawek szczepionki Pfizer-BioNTech.

Pierwsze dawki powinny wystarczyć do zaszczepienia pięciu tysięcy osób. Oczekuje się, że do końca marca przyszłego roku, Islandia będzie otrzymywać od trzech do czterech tysięcy dawek tygodniowo.

Pierwsze dawki szczepionki zostały przekazane przed południem w magazynie firmy Distica w Garðabær, która zajmie się ich przechowywaniem i dystrybucją. Podczas przekazania szczepionek obecni byli Svandís Svavarsdóttir, minister zdrowia oraz Ásta Valdimarsdóttir Minister Spraw Zagranicznych, Alma Möller, Dyrektor Medyczny Zdrowia, Þórólfur Guðnason, Główny Epidemiolog i Víðir Reynisson, Szef Policji.

Szczepionki firmy farmaceutycznej Pfizer dostarcza do Islandii samolot cargo obsługiwany przez UPS.