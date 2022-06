Rozpoczęły się prace związane z budową nowej oczyszczalni powietrza Mammoth, która jest częścią Climeworks w Hellisheiði. Szacuje się, że dzięki temu zdolność wychwytywania i usuwania dwutlenku węgla z atmosfery na tym obszarze wzrośnie dziesięciokrotnie.

Oczyszczalnia powietrza została opracowana we współpracy z Carbfix i Orka náttúrunnar. W okolicy znajduje się już oczyszczalnia powietrza Orca, która także należy do Climeworks. Swoją działalność Orca rozpoczęła jesienią ubiegłego roku i była wtedy pierwszą tego typu oczyszczalnią powietrza na świecie. Szacuje się, że Mammoth, będzie gotowy do działania za półtora do dwóch lat.

Rozpoczęły się prace nad budową Mammoth Carbfix

Projekt został opisany w komunikacie prasowym Carbfix. Stwierdza się w nim, że ​​dzięki nowej oczyszczalni powietrza zdolność wychwytywania dwutlenku węgla wzrośnie w Hellisheiði z czterech tysięcy ton rocznie do łącznie 40 tysięcy ton.

Następnie dwutlenek węgla jest usuwany pod ziemię za pomocą technologii Carbfix, gdzie reaguje z podłożem skalnym, tworząc skały w mniej niż dwa lata.

„Mammoth to osiemnasty projekt Climeworks i będzie drugą oczyszczalnią powietrza działającą bezpośrednio w związku z usuwaniem dwutlenku węgla na miejscu. Technologia może być wykorzystywana tam, gdzie energia odnawialna i możliwości utylizacji CO2 idą w parze, a Climeworks pracuje obecnie nad projektami pilotażowymi w kilku częściach świata” – czytamy w komunikacie.

Według Jana Wurzbachera, współzałożyciela i dyrektora generalnego Swiss Climeworks, jest to ważny kamień milowy dla Climeworks i całej branży.

Edda Sif Pind Aradóttir, dyrektor zarządzający Carbfix Aðsend

„Dzięki Mammoth wykorzystujemy potencjał naszej technologii do szybkiego rozwoju i kładziemy podwaliny pod nasz cel, jakim jest osiągnięcie wydajności mierzonej w miliardach ton CO2 rocznie, co może mieć kluczowe znaczenie dla klimatu Ziemi.”

Edda Sif Pind Aradóttir, dyrektor zarządzający Carbfix, mówi, że jest to ważny krok w rozwoju i skalowaniu technologii, która wychwytuje dwutlenek węgla bezpośrednio z atmosfery.

Mammoth będzie znajdował się na terenie parku geotermalnego Hellisheiði, tak jak Orca. Prąd i wodę do działania oczyszczalni powietrza zapewni ON.

„Mammoth będzie znaczącym i mile widzianym dodatkiem do naszego parku geotermalnego w Hellisheiði, którego celem jest wspieranie rozwoju technologii przyjaznych dla klimatu” mówi Berglind Rán Ólafsdóttir, dyrektor zarządzający ON.

„Dzięki temu chcemy w pełni wykorzystać produkty elektrowni geotermalnej Hellisheiði w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska” dodała.