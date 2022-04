Treysti á broddana í bröttum hlíðum Búlandstinds

Ég vaknaði í Svínafelli, eldsnemma um hálf fimm leytið, til þess að keyra austur á Djúpavog, þar sem einn fegursti tindur landsins, Búlandstindur beið mín. Mig hefur lengi langað að fara upp brattar hlíðar fjallsins, og eins og flest önnur fjöll, þá er það fallegra í vetrarklæðunum.

Ég keyrði af stað, og það var og eðlilega var þjóðvegurinn auður. Nokkur hreindýr hér og þar á vappi sem litu undrandi upp þegar ég keyrði framhjá þeim. Ég lenti svo við Djúpavog um hálf níu leytið og fór þá að leita að einhverjum leiðum að fjallinu sjálfu. Ég endaði með að leggja tveimur kílómetrum frá Búlandstind og það var ekki fyrr en ég nálgaðist að ég sá réttan veg að fjallinu. Þar að auki, fór fólk sem þekkti til að senda mér skilaboð og segja mér hvar væri best að koma. Máttur samfélagsmiðlanna er sterkur.

Magnað útsýni á Búlandstindi. Garpur I. Elísabetarson

Ég hóf gönguna upp fjallið sjálft sem varð brattara og brattara með hverju skrefinu. Snjórinn harðnaði og harðnaði líka og endaði ég með að henda mér í brodda svo ekki illa færi.

Þegar á toppinn var komið, gat ég viðurkennt með sjálfum mér að þetta hefði verið meira krefjandi en ég hefði haldið. En fjallið sjálft er hrikalega skemmtilegt, maður getur svolítið stýrt álaginu sjálfu, hvort maður vilji fara í meira eða minna krefjandi, og svo var stikuð leið líka.

En útsýnið, var stórfenglegt. Ég er ekki viss um að ég hafi séð aðra eins fjalladýrð eins og þegar ég litaðist um á toppnum.

Garpur á Búlandstindi. Garpur I. Elísabetarson

Þegar ég var á niðurleið, sá ég bíl á malarslóðanum sem ég hefði átt að keyra að fjallinu. Ég ákvað að taka á rás og hlaupa niður fjallið í von um að fá far með þeim að bílnum mínum. Þegar ég kom svo niður, og hitti eiganda bílsins, sem voru eldri hjón sem búa á Djúpavogi, sögðu þau mér, að dóttir sín hefði sent þau af stað að sækja mig, því ég hefði lagt allt of langt í burtu.

Þau tóku mig svo í útsýnistúr um bæinn og sýndu mér hús langa-afa míns sem bjó um stund á Djúpavogi. En, enn og aftur, sannast máttur samfélagsmiðlanna, allavega þennan daginn.

Myndband frá ævintýrinu má sjá hér fyrir neðan.

Klippa: Garpur upplifði stórkostlegt útsýni yfir fjalladýrðina á toppi Búlandstinds