Specjaliści monitorują aktywność sejsmiczną na Reykjanes

Od zeszłego tygodnia w okolicy Fagradalsfjall i miejscu erupcji w Geldingadalur odnotowano znaczną aktywność sejsmiczną. Zeszłej nocy w obszarze odnotowano co najmniej dwa trzęsienia ziemi o sile powyżej 2 stopni w skali Richeta. Ekspert ds. ochrony przyrody twierdzi, że nic nie wskazuje na to aby magma znajdowała się blisko powierzchni, ale aktywność sejsmiczna jest nadal monitorowana.

Od zeszłego tygodnia na obszarze Reykjaneshryggur wykryto około 1300 trzęsień ziemi, większość z nich wystąpiła we wtorek, ale Salóme Jórunn Bernharðsdóttir, specjalista ds. ochrony przyrody w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, mówi, że wczoraj i wczoraj wieczorem było spokojnie.

Dodała, że trudno jest powiedzieć czy aktywność znów się zwiększy, ale przyznała, że na chwilę obecną sytuacja jest ściśle monitorowana.

„Bardzo trudno jest dokładnie powiedzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku dni. Równie prawdopodobne jest, że aktywność teraz zaniknie i w tym tygodniu będzie cicho, ale póżniej może ponownie wzrosnąć i mogą pojawić się szczeliny. Dlatego bardzo trudno jest dokładnie powiedzieć, co się wydarzy” – mówi Salóme Jórunn.

Powiedziała, że istnieją oznaki akumulacji magmy na znacznych głębokościach i że aktywność sejsmiczna jest porównywalna z tą z ostatnich miesięcy.

„Myślę, że aktywność, która ma miejsce nie wskazuje na to, że zbliża się kolejna erupcja, ale uważnie obserwujemy sytuację.

Wiem, że ludziom może być przykro, że to słyszą, ale tak właśnie jest. To jest trochę nieprzewidywalne, a my możemy tylko monitorować sytuację i obserwować jak się rozwija” dodała Salóme Jórunn.