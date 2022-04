Festiwal Aldrei fór ég suður już w weekend

W tym roku, Wielkanocny weekend w Ísafjörður, będzie świętowany w rytmie muzyki. Po dwóch latach przerwy z powodu pandemii koronawirusa na Fiordy Zachodnie wraca festiwal Aldrei fór ég suður. Wśród artystów, którzy wystąpią na scenie będą Bríet, Mugison i Páll Óskar.

Festiwal będzie odbywał się w dniach 15 i 16 kwietnia w budynku Kampi ehf. Aldrei fór ég suður po raz pierwszy zorganizowano w 2004 roku.

W tym samym czasie na stokach narciarskich w Ísafjörður odbywać się będzie tydzień narciarski, który już od 1935 roku przyciąga rzesze miłośników zimowego szaleństwa. Organizatorzy festiwalu są podekscytowani tegorocznym wydarzeniem i mówią o tym jak stworzono wielkanocną tradycję dla wielu narciarzy i miłośników muzyki.

„Atmosfera jest całkowicie elektryzująca. Ta sama grupa organizuje ten festiwal, a w mieście w powietrzu unosi się wiele emocji, będzie się działo” – mówi Kristján Freyr Halldórsson, jeden z organizatorów. festiwalu.

Do Ísafjörður przybyła już duża liczba osób i Kristján mówi, że baza noclegowa w mieście jest prawie wyczerpana.

Mugison, Moses Hightower i Páll Óskar

Na festiwalu wystąpi wyselekcjonowana grupa muzyków, zarówno znanych w całym kraju, jak i lokalnych. Wśród tych, którzy wystąpią są Mugison, Moses Hightower, Aron Can, Páll Óskar i Inspector Spacetime.

„Zawsze staramy się mieszać lokalnych artystów i znanych, krajowych muzyków, w każdym wieku. Zawsze mieszamy ich razem, to dobry rodzaj mieszanki. Myślę, że najlepsza rzecz jest w tym, że ludzie przychodzą tutaj, aby zobaczyć np. Moses Hightower, a potem mogą poznać zespół Skratti. Dzięki temu zawsze jest coś nowego do zobaczenia. Ludzie otwierają oczy na to i tamto” – mówi Kristján Freyr.

Ostatni raz festiwal odbył się w 2019 roku, wtedy na festiwalu pojawiła się rekordowa liczba gości. Kristján dodał, że ma nadzieję, że w tym roku wszystko pójdzie równie dobrze.