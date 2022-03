Islandia wznawia polowania na wieloryby

Po trzyletniej przerwie, islandzka firma wielorybnicza Hvalur hf. ogłosiła wznowienie polowań na wieloryby. Wiadomość ta nie została dobrze odebrana przez branżę turystyczną.

„W rzeczywistości powszechnie wiadomo, że branża turystyczna uważa, że ​​wielorybnictwo szkodzi wizerunkowi Islandii na arenie międzynarodowej" – powiedział dziennikarzom Jóhannes Þór Skúlason, dyrektor wykonawczy Islandzkiej Izby Turystycznej.

„Wystarczy przyjrzeć się temu, jak o wielorybnictwie pisze prasa zagraniczna. Artykuły często pojawiają się w większych publikacjach, o dużym nakładzie” dodał.

Jóhannes zwraca uwagę na to, że zdecydowana większość osób, które odwiedzają Islandię, robi to, aby cieszyć się cudami natury tego kraju. Częścią tego jest także obserwowanie wielorybów, co jest popularną rozrywką dla wielu odwiedzających ten kraj. Dodał, że branża turystyczna otrzymała wiele komentarzy dotyczących wielorybnictwa od osób z zagranicy.

Obecna licencja firmy na polowania na wieloryby wygaśnie w 2023 roku, a minister rybołówstwa i rolnictwa Svandís Svavarsdóttir ma podjąć decyzję dotyczącą wydawania dalszych licencji od 2024 roku. Możliwe jest, że władze przestaną wydawać nowe pozwolenia. Minister przyznała, że popyt na produkty z wielorybnictwa jest niewielki i że branża prawie nic nie robi dla islandzkiej gospodarki.