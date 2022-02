Islandia znosi wszystkie obostrzenia

Od piątku, 25 lutego zniesione zostaną wszelkie obostrzenia dotyczące koronawirusa. Nowe zmiany będą obowiązywać zarówno w kraju jak i na granicy.

Uchyla się także wymóg izolacji osób, które są zarażone COVID-19.

Oficjalne oświadczenie dotyczące zmian zostało przedstawione po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Zmiany są oparte na zaleceniach epidemiologa, który wcześniej przedłożył memorandum na ręce Ministra Zdrowia.

Premier oraz Minister Zdrowia przyznali, że podczas omawiania planu zniesienia obostrzeń, wśród zebranych parlamentarzystów panowała pełna zgoda.

Minister zdrowia Willum Þór Þórsson powiedział po spotkaniu rządu, że ludzie nadal są zachęcani do dbania o siebie i pozostawania w domu, jeśli zaobserwują u siebie objawy. W przypadku choroby, zachęca się także do korzystania z szybkich testów, prywatnie lub w ośrodkach zdrowia. Minister zwrócił uwagę na to, że Islandczycy nauczyli się radzić sobie z wirusem.

Willum Þór Þórsson Vísir/Vilhelm

Dodaje jednak, że chociaż ograniczenia zostały zniesione, ludzie powinni pamiętać o tym aby dbać o siebie, szczególnie z uwzględnieniem grup słabszych i osób pracujących w placówkach służby zdrowia. Zachęca się ludzi do noszenia masek i utrzymywania dystansu społecznego tam, gdzie jest to konieczne.

Willum Þór mówi, że głównym powodem usunięcia wszystkich obostrzeń jest to, że rozprzestrzenianie się Covid-19 stało się tak duże i powszechne, że na tym etapie ograniczenia nie działają.

„Przywracamy normalne życie, ale wirus wciąż jest z nami. Wiemy bardzo dobrze, że wielu będzie nadal zarażonych, a to może powodować trudności w miejscach pracy, instytucjach opieki zdrowotnej i po prostu w życiu wszystkich” – mówiła premier Katrín Jakobsdóttir.

„Wierzymy, że możemy przetrwać z tym wirusem” dodała.

Rządowy plan zniesienia obostrzeń, ogłoszony pod koniec stycznia, zakładał, że wszystkie ograniczenia zostaną usunięte dopiero w połowie marca. Jednak w świetle pozytywnego stanu epidemii, zmiany te zostały przyspieszone.

Patrzą w przyszłość z nadzieją

Pod koniec dzisiejszego spotkania rządowego Willum Þór pochwalił personel placówek służby zdrowia i pogratulował ludziom. Mówił, że jest w ciągłym kontakcie z kierownictwem Landspítali i innych instytucji opieki zdrowotnej w kraju.

Minister komentował także, że chorzy ludzie wciąż są przyjmowani do szpitala i na oddziale nadal przebywają osoby zarażone koronawirusem. W szpitalach i ośrodkach zdrowia są zakłócenia spowodowane izolowaniem personelu, który jest zarażony COVID-19. Jednak rząd zamierza wesprzeć system opieki zdrowotnej.

Ministrowie mają nadzieję, że po raz ostatni ogłoszono zmiany. Jednak główny epidemiolog podkreślił potrzebę zachowania czujności w stosunku do nowych szczepów wirusa. Przyznał, że istnieje możliwość, że będzie trzeba szybko zareagować, jeśli pojawi się coś nowego.