Dwanaście zakażeń Covid-19 w ciągu doby

Potwierdzona liczba zakażonych w Islandii wyniosła dzisiaj 1739 i od wczoraj zwiększyła się o 12 osób. Z czego 5 zakażeń było w okręgu metropolitarnym. Obecnie w grupie tej jest 587 osób, u których wirus jest aktywny. W szpitalu przebywają 34 osoby a osiem znajduje się na oddziale intensywnej terapii, dwie osoby wypisano ze szpitala.

Od czasu wybuchu epidemii wyzdrowiały 1144 osoby, a 8 zmarło. Kwarantannie poddanych było 1800 osób. 17 063 osoby zakończyły kwarantannę. W całym kraju pobrano łącznie 38204 próbki.

W dzisiejszej konferencji prasowej informującej o sytuacji w kraju, brali udział: szef policji z wydziału ochrony cywilnej Víðir Reynisson, główny epidemiolog Þórólfur Guðnason i główny lekarz Alma Möller z Dyrekcji Zdrowia. Obecni byli także ordynator szpitala Landspitalin Páll Matthíasson i przedstawicielka Czerwonego Krzyża Silja Ingólfsdóttir.

Jak wynika z ogłoszonych wczoraj zmian, od 4 maja, przedszkola i szkoły podstawowe wrócą do regularnej pracy. Jednak licea i szkoły wyższe najprawdopodobniej nadal będą prowadzić zajęcia online. Jest to spowodowane zakazem organizowania spotkań powyżej 50 osób w grupie, jeżeli nie ma możliwości utrzymania 2 metrowych przerw między ludźmi.

Na chwilę obecną, około 133 000 osób pobrało aplikację do śledzenia zakażeń koronawirusem.

Landspítalinn Fossvogi Vísir/Vilhelm

Páll Matthíasson powiedział, że obecnie na kwarantannie przebywa 23 pracowników szpitala, a wcześniej liczba ta wynosiła około 300 osób. Regularnej kontroli z powodu Covid-19 poddanych jest obecnie 591 zakażonych osób.

Jeżeli masz objawy choroby zadzwoń do lekarza

Alma Möller, zachęca ludzi, u których wystąpią jakieś niepokojące objawy do szukania pomocy medycznej i kontaktowania się z ośrodkami zdrowia lub pogotowiem. Jednak zwróciła ona uwagę na to, że ludzie powinni zadzwonić do ośrodka zdrowia zanim zdecydują się na przyjście do szpitala.

Powstaje strona internetowa dla pracowników, na której znajdą się wszystkie informacje dotyczące tego jak należy sobie radzić z następstwami epidemii. Instrukcje zostaną opublikowane m.in. na stronie Landspítalin.

"Przyjaciele przez telefon" pomagają samotnym

Wolontariusze z Czerwonego Krzyża, coraz częściej dzwonią do starszych i samotnych osób, które przebywają z dala od swoich rodzin i rozmawiają z nimi, żartują i dbają o ich lepsze samopoczucie. Organizacja Czerwonego Krzyża pomaga w przełamywaniu izolacji społecznej a dzięki akcji „przyjaciele przez telefon”, wolontariusze poprawiają samopoczucie i komfort życia osób samotnych. Wolontariusze dzwonią do każdej z osób raz dziennie i rozmawiają z nimi o różnych tematach, poruszając także bardzo ważny temat bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli osoby te żyją samotnie.

"Musimy pamiętać, że wszyscy możemy zostać odizolowani i możemy stać się samotni. Nie można winić nikogo o taki stan. Powody izolacji są różne i nie można wskazać jednego, uniwersalnego powodu, a panująca obecnie pandemia w tym nie pomaga" mówiła Silja Ingólfsdóttir.

Vísir/Jóhann K.

Wiele osób jest zmartwionych, boi się. Dlatego każdy kto potrzebuje pomocy powinien zadzwonić pod numer 1717 i poprosić o „przyjaciela przez telefon”.

Obecnie wiele osób traci pracę, co jest poważnym czynnikiem powodującym izolację społeczną, załamania nerwowe i depresje.

Prowadzone są obecnie prace nad zmianami dotyczącymi podróżowania za granice kraju. Możliwe jest, że grupa zajmująca się tym tematem przedstawi propozycje w czasie weekendu. Wówczas główny epidemiolog przygotuje oficjalną notatkę dla ministrów.

Þórólfur przypomiał także, że każdy kto przybywa na Islandię, poza turystami, musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie.