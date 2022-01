COVID spowodował zmiany w rozkładzie Strætó

W związku z dużą liczbą kierowców znajdujących się obecnie na kwarantannie lub w izolacji firma Strætó zmuszona została do wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy. Dziś, w poniedziałek, autobusy linii nr 3 będą jeździć co pół godziny, a nie co 15 min jak to było do tej pory.

Informacje takie potwierdził rzecznik prasowy Strætó, Guðmundur Heiðar Helgusson. W oficjalnym oświadczeniu powiedział, że autokary przez cały dzień będą jeździć co pół godziny.

„Ta zmiana jest spowodowana dużymi brakami wśród kierowców autobusów, którzy z powodu COVID-19 znajdują się na kwarantannie lub są w izolacji” komentował Guðmundur.

Z powodu wirusa i braku kierowców, zmieniony został także rozkład jazdy autobusów linii 58 i 82 na Snæfellsnes.

Wszystkie zmiany w codziennych rozkładach jazdy autobusów, można śledzić na bierząco na stronie straeto.is.