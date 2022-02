Yfirtaka: Áhorfendur ráða ferðinni hjá MjaMix

MjaMix ætlar að spila Apex Legends, GTA, Dead by Daylight og Among Us.

Marín er 24 ára gömul og hefur spilað tölvuleiki síðan hún man eftir sér. Það var eldri bróðir hennar sem kynnti hana fyrir tölvuleikjum þegar hún var lítil.

„Ég átti aldrei vinkonur sem spiluðu tölvuleiki eða höfðu áhuga á því að spila tölvuleiki og var oft kölluð strákastelpa en hef alltaf tekið því sem hrósi því ég átti svo marga góða strákavini sem gáfu mér sjálfstraustið til að halda áfram að spila og sögðu að það væri bara nett að tölvuleikjapía.“

Hún segist elska tölvuleikjasamfélagið á Íslandi og þá það geti verið ógnvænlegt séu allir hvetjandi og tilbúnir að hjálpa. Þá segist Marín ekki vera mjög góð í tölvuleikjum en hún hafi gaman af því að spila allskonar leiki.

„Ég hef lengi pælt í því að koma mér meira útí þessa stétt og mér hefði aldrei dottið í hug að streaming væri glugginn minn. Einnig bjóst ég aldrei við því að fá svona mikla athygli og er sjúklega spennt fyrir framtíðinni.“

Streymið hefst klukkan þrjú í dag og má fylgjast með því hér að neðan.

„Markmið mitt með tölvuleikjastreymi er að vekja athygli á stelpum í tölvuleikjum. Við erum fleiri en fólk heldur. Ég vil hvetja konur til að hvetja konur á öllum aldri til að spila tölvuleiki ef ekki bara til að prófa. Tölvuleikir eru fyrir alla og ég elska við tölvuleikjapíurnar erum að verða sýnilegri.

Ráð fyrir alla sem vilja prófa að streyma: Fyrsta skiptið er erfiðast en svo verður þetta bara gaman. Ekki stressa þig á því hvernig þú heldur að fólk sjái þig og vertu þú!“