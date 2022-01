Konferencja poświęcona COVID, szczepienia dzieci i liczne nowe zakażenia

Na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej koronawirusowi w kraju, epidemiolog Þórólfur Guðnason ujawnił, że około 40% przyjęć do szpitala jest spowodowanych wariantem Omicron. Jednak u wszystkich chorych będących na oddziale intensywnej terapii zdiagnozowano wariant Delta. Jak poinformował epidemiolog większość tych osób jest niezaszczepiona.

Þórólfur przypomniał także, że szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat już się rozpoczęło i będzie się odbywać także w przyszłym tygodniu. Dodał, że jest przekonany, że w najbliższych tygodniach lub miesiącach liczba zakażeń zacznie spadać.

Kamilla Sigríður Jósefsdóttir Lögreglan

W grupie wiekowej od 5 do 11 lat, zostało już zaszczepionych około 250 dzieci, powiedziała Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, szef medycyny z biura głównego epidemiologa. Dodała także, że jeszcze pod koniec tego tygodnia do rodziców i opiekunów będą wysyłane wiadomości dotyczące planowanych szczepień.

Jeśli dziecko ma dwoje rodziców lub opiekunów, oboje otrzymają tę wiadomość.

Rodzice i opiekunowie będą musieli wówczas potwierdzić, czy ich dzieci będą zaszczepione, poczekają na szczepienie (np. gdy dziecko już ma koronawirusa), czy też decydują się na to aby nie szczepić swojego dziecka. Jeśli istnieje jakakolwiek różnica zdań między rodzicami lub opiekunami co do tej decyzji, dzieci nie zostaną zaszczepione.

Szczepienia dzieci będą prowadzone przez lokalne przychodnie zdrowia, zarówno w gabinetach, jak i innych lokalizacjach, najprawdopodobniej w szkołach podstawowych.

Nowe przypadki zakażeń

Wczoraj w kraju zdiagnozowano 1107 nowych przypadków koronawirusa, na granicy pozytywne wyniki otrzymało łącznie 161 podróżnych. W grupie wczorajszych infekcji, w momencie diagnozy poza kwarantanną było 615 osób.

Według najnowszych danych szpitala Landspítali w szpitalu przebywa obecnie 30 osób, a 8 chorych jest na oddziale intensywnej terapii. Spośród osób przebywających na oddziale intensywnej terapii sześć jest nieszczepionych.

Wczoraj w szpitalu Landspítali z powodu komplikacji związanych z koronawirusem, zmarł około 60-letni mężczyzna. Jest to 39 osoba, która zmarła w kraju z powodu COVID.