W drodze po trzecią dawkę szczepionki

Wskazał, że z 30 000 osób, które otrzymały szczepionkę aktywującą, tylko u dziesięciu zdiagnozowano COVID-19. Dla porównania zwrócił uwagę na to, że z 270 000 do 280 000 osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki, zarażonych zostało około 4500 osób.

„Musimy osiągnąć odporność stada, to proste. Musimy to osiągnąć w przypadku wszystkich chorób zakaźnych, jeśli nie zamierzamy w jakimś stopniu rozprzestrzeniać tych chorób w społeczeństwie. To podstawowa zasada” – mówił Þórólfur Guðnason.

Podczas rozmowy powiedział, że na początku lata sądzono, że do zbudowania odporności zbiorowej w społeczności wystarczą dwie dawki szczepionki. Badania w tej dziedzinie opierały się jednak na wcześniejszych, innych wariantach wirusa niż te, które obecnie rozpowszechniły się na całym świecie. Istniały warianty, przeciwko którym szczepienia były skuteczniejsze niż ma to miejsce obecnie.

Dodał także, że trzecia dawka szczepionki zadziałała dobrze w Izraelu i w znacznie większym stopniu zapobiega infekcjom i poważnej chorobie.

„Myślę, że wszystko wskazuje na to, że możemy mieć nadzieję, że dawka numer trzy stworzy odporność stada i znacząco zatrzyma rozwój zakażeń” – powiedział Þórólfur.

Podanie kolejnej dawki rozpocznie się tak szybko jak to możliwe

„Szczepienia rozpoczną się tak szybko, jak to możliwe. Pogrupowaliśmy osoby w zależności od tego, kiedy po pięciu miesiącach mogą otrzymać dawkę aktywacyjną” dodał epidemiolog.

Powiedział także, że ma nadzieję, że jak najwięcej osób przyjmie dodatkową dawkę, ponieważ chroni ona nie tylko poszczególne osoby przed infekcjami i chorobami, ale całe społeczeństwo.

„W ten sposób, jeśli wszystko pójdzie tak jak nam się wydaje, powinniśmy być w stanie wydostać się z kolejnej fali koronawirusa. Ale oczywiście wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć. Doświadczenie pokaże nam, czy to zadziała, czy nie. Teraz w tym pokładamy nadzieję” – powiedział Þórólfur.