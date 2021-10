Zagrożenie osuwiskiem w Seyðisfjörður

Rok temu, w grudniu 2020 roku doszło tam do osuwisk błotnych, które poważnie uszkodziły budynki mieszkalne. Ewakuacja, którą zarządziły lokalne władze obowiązuje do weekendu.

Komunikat Agencji Ochrony Ludności Komisarza Krajowego Policji mówi, że od soboty ziemia przesunęła się o nieco ponad 3,5 centymetra. Nie wykryto żadnych innych ruchów na zboczu powyżej Seyðisfjörður ani na zboczu przy Stöðvarlækur, na północ od wcześniejszego osuwiska.

Obecnie w mieście Seyðisfjörður nie pada, ale po południu spodziewane są obfite opady deszczu i pogoda taka ma się utrzymać przez noc.

Centrum pomocy Herðubreið, będzie otwarte dla mieszkańców do weekendu lub czasu odwołania stanu zagrożenia, w godzinach od 14 do 16. Do korzystania z Herðubreið zachęca się mieszkańców domów znajdujących się na terenach ewakuowanych. Szczególnie jeśli będą chcieli skorzystać z pomocy opieki nad domem.

W Herðubreið będą przebywać przedstawiciele Czerwonego Krzyża, okręgu Múlaþing i policji. Wszyscy są tam mile widziani. Skorzystać można również z telefonicznej infolinii Czerwonego Krzyża pod numerem 1717.