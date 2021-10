Akureyri - około 300 osób wysłano na kwarantannę

U dwunastu dzieci ze szkół podstawowych potwierdzono infekcję COVID-19, w związku z tym ponad 250 dzieci oraz 33 pracowników zostało poddanych kwarantannie. Informacje takie podano wczoraj wieczorem w oświadczeniu miasta Akureyri.

Zgodnie z nim, w piątek, 1 października, praca w szkole będzie odbywała się tak jak zawsze, „ale podjęto odpowiednie działaniach we wszystkich szkołach podstawowych w mieście i przełożono na inny termin wspólne wydarzenia, które nie są częścią codziennych zajęć szkolnych.”

Trwa śledzenie infekcji, ale jak na razie władze szkoły w Akureyri nie otrzymały żadnych wytycznych co do postępowania od zespołu zajmującego się śledzeniem wirusa, ani od władz w sprawie ewentualnego ograniczenia pracy w szkole. Wszyscy są jednak gotowi do podjęcia natychmiastowych działań po otrzymaniu wytycznych.

Władze zachęcają rodziców aby po pojawieniu się najmniejszych objawów wszyscy zostali poddani testom na COVID-19.