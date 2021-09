Wybory parlamentarne - partie zwróciły się o ponowne przeliczenie głosów

Podczas wyborów rządząca koalicja Partii Zieloni-Lewica, Partii Niepodległości i Partii Postępowej powiększyła się z 33 do 37 posłów. Zostało to spowodowane dobrymi wynikami Partii Postępowej, która zwiększyła liczbę mandatów z 8 do 13. Natomiast Partia Niepodległości utrzymała 16 mandatów, a Partia Zieloni-Lewica straciła 1.

Po wstępnych wynikach ogłoszono, że Islandia stała się pierwszym Parlamentem Europejskim, w którym kobiety mają większość mandatów, zajmując 33 z 63 dostępnych miejsc. Wśród nich była wtedy Lenya Rún Taha Karim z Partii Piratów, która była również najmłodszym członkiem wybranym do parlamentu w historii Islandii i pierwszym pochodzenia kurdyjskiego. Jednak dalsze przeliczanie głosów z północno-zachodniego okręgu nie tylko zmieniło równowagę płci do 33 mężczyzn i 30 kobiet. Lenya Rún została usunięta ze swojego miejsca i zastąpił ją Gísli Rafn Ólafsson z tej samej partii.

Później wyszło na jaw, że w noc wyborczą karty do głosowania dla dystryktu północno-zachodniego nie zostały zapieczętowane po wyborach; zamiast tego wszyscy liczący zostali zamknięci w pokoju. Zgodnie z islandzkim prawem wyborczym karty do głosowania muszą być zapieczętowane przed liczeniem. Prawnik Katrín Oddsdóttir powiedziała dziennikarzom, że fakt ten podważa zaufanie do tego okręgu jako całości.

Partia Niepodległości, Partia Socjalistyczna i Partia Piratów potwierdziły teraz swoje poparcie dla wniosku Partii Zieloni-Lewica o dokonanie ponownego przeliczenia dla okręgu południowego. W niektórych przypadkach głosowania w tym okręgu były bardzo zbliżone; w jednym przypadku różnica między zdobyciem mandatu przez kandydata z Partii Centrum a kandydatem Zieloni-Lewica wynosiła zaledwie siedem głosów.

Oczekuje się, że komisja wyborcza Okręgu Południowego podejmie dziś po południu decyzję, czy będzie przeprowadzane ponowne przeliczenie głosów.