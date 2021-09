Park Narodowy Vatnajökull powiększy się o 300 km kwadratowych

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych, podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie Parku Narodowego Vatnajökull. Przewiduje ona jego powiększenie o trzysta kilometrów kwadratowych w jego północnej części.

Jak wynika z informacji podanych na stronie Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych, po wprowadzeniu zmian Park Narodowy Vatnajökull będzie miał 14 967 kilometrów kwadratowych.

„Park zostanie powiększony o grunty znajdujące się w okręgu Þingeyjarsveit, obszar który został dodany do parku narodowego to 299 km2 niezamieszkałych terenów na wschód od Bárðdælaafréttur. Obszar dodany do parku narodowego rozciąga się od granic gmin Þingeyjarsveit i Skútustaðahreppur oraz drogi do Skjálfandafljót.

Zachodnia granica powiększonego obszaru obejmuje potencjalny obszar budowy elektrowni, które są uwzględnione w planie ochrony i wykorzystania energii.

Przygotowania do poszerzenia obszaru odbywały się w ścisłej współpracy z Þingeyjarsveit i w porozumieniu z zarządem Parku Narodowego Vatnajökull” – czytamy w komunikacie.

Mówi się również, że obszar ten ma bardzo ważne znaczenie dla gęsi krótkodziobych. Zwłaszcza w północnej części obszaru gniazduje prawie 10 procent islandzkiej populacji tego gatunku gęsi.

Według Guðmundura Ingi Guðbrandssona, ministra środowiska, niezamieszkane obszary Islandii mają ogromną wartość.

„43% nietkniętej dziczy w Europie znajduje się na Islandii, więc naszym obowiązkiem jest nie degradować tych przestrzeni. Dzięki powiększeniu Parku Narodowego większa część dzikiej przyrody kraju jest teraz chroniona , a dzięki działaniu władz lokalnych Þingeyjarsveit do parku narodowego zostanie dodanych około 300 km2 niezamieszkanej dzikiej przyrody. Jednocześnie wzmacniamy obszary wiejskie poprzez tworzenie miejsc pracy dzięki projektom, które są związane z tworzeniem parku narodowego w tej okolicy” - powiedział Guðmundur Ingi.