Oddvitaáskorunin: Rak Blómabúð í Reykjavík og ísbúð á Benedirm

Helga Thorberg leiðir lista Sósíalistaflokksins í Norðvesturkjördæmi í kosningunum.

„Græðgi, taumlaus neysla og virðingarleysi við móðir jörð er á góðri leið með að útrýma öllu lífi á jörðinni. Það er á ábyrgð stjórnvalda að grípa til aðgerða til að sporna við eyðileggingunni. Það er hins vegar okkar ábyrgð að velja þá sem fara með valdið. Þess vegna þurfum við stjórnvöld sem eru tilbúin til að fara í þær róttæku breytingar, stjórnvöld sem eru ekki að þjóna auðvaldinu heldur almenningi. Með því að fylkja okkur um stefnu Sósíalistaflokksins, veljum við efnahagskerfi sem byggir á lífvænlegum gildum fyrir fjöldann – en ekki sérhagsmunum fárra. Róttækra aðgerða er þörf – ég ætla að leggja því lið.

Ég er fædd í Vestmannaeyjum 1950. Menntuð leikkona og garðyrkjufræðingur. Skrifað sjónvarpsþætti og unnið útvarps- og grínþætti með skólasystur og vinkonu minni Eddu Björgvinsdóttur.

Starfaði með Kvennaframboðinu og Kvennalistanum.

Rak mína blómabúð Blómálfinn í 15 ár - og rak ísbúð á Benidorm - pillaði rækjur í Hafnarfirði - var í sveit í Fljótshlíðinni - blómaskreytir í fínustu blómabúð Oslóar í 5 ár - afgreiddi í Björnsbakaríi og á bóndamarkaði í Hrafnagili - svo eitthvað sé nefnt !

Ég á tvo syni og fimm barnabörn.“

Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Strandirnar eru töfrandi.





Hvað færðu þér í bragðaref?

Fæ mér ekki bragðref – en er kolfallin fyrir Elvis á Lemon!





Uppáhalds bók?

Dimmalimm – mamma kom að mér grátandi með bókina og snökti „svanurinn er dáinn „ – þannig uppgötvaðist að ég var læs ! Margar bæst við síðan – bæði grátur og hlátur!





Uppáhalds „guilty pleasure“ lag? (skammast þín smá fyrir að hafa gaman af því – sakbitin sæla)

Oops!...I Did It Again - Britney Spears.





Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Ekki í þínu kjördæmi)

Í Stóra-Dal í Eyjafirði.





Dundaðir þú þér við eitthvað á tímum Covid og samkomutakmarkana? Hámhorf eða nýtt áhugamál, sem dæmi.

Margar flottar seríur sem ég hafði ekki horft á, eins og Crown og fleiri – og svo blessaðir göngutúrnarnir, koma sér út úr húsi.





Hvað tekur þú í bekk?

Ég tek ekki í bekk – nema ég þurfi að færa hann!





Burstar þú tennurnar fyrir eða eftir morgunmat?

Eftir morgunmat.





Draumastarfið? (Fyrir utan þingsetu)

Blómaskreytir – elska blóm.





Hvað myndir þú segja við Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, ef þú myndir hitta hann í einrúmi?

„We need to talk!“





Uppáhalds tónlistarmaður?

Víkingur Heiðar Ólafsson píanósnillingur.





Besti fimmaurabrandarinn?

„Hægt fer ég – en hægara kemst ég“ – sagði kerling þegar karlinn var að reka á eftir henni.





Ein sterkasta minningin úr æsku?

Þegar mamma flutti með okkur systurnar til Ameríku – 12 tíma flug – 3 máltíðir á leiðinni – og útsýnið út um gluggann yfir New York borg – ég var 12 ára!





Hver er fyrirmynd þín í pólitík?

Forystukonur okkar í verkalýðshreyfingunum, jarðbundnar, sterkar og eldklárar!





Besta íslenska Eurovision-lagið?

„Til hamingju Ísland „ – Silvía Nótt var æði!





Besta frí sem þú hefur farið í?

Ég á það eftir!





Uppáhalds þynnkumatur?

Þynnka er ekki á mínum matseðli.





Hve oft hefur þú farið að sjá eldgosið?

Aldrei!





Uppáhalds Fóstbræðraatriði?

Horfði ekki á Fóstbræður.





Uppáhalds uppátækið frá framhaldsskólaárunum?

Var utanskóla!





Rómantískasta uppátækið?

Það er leyndarmál!