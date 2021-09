Zamknięte drogi z powodu powodzi lodowcowej

Oczekuje się, że powódź doprowadzi do podniesienia się poziomu rzeki co może poskutkować zalaniem dróg, dlatego planowane jest ich zamknięcie od godziny 19:00.

Drogi, które zostaną zamknięte to drogi górskie prowadzące z Landmannalaugar do Fjallabak-nyrðra F-208, Skaftártunguvegur z Búland droga 208, drogi F-210 i F-233 do Álftarvatnkskrókur i na zachód od brodu nad Hólmsá. Informacje takie podano w oświadczeniu policji z południa kraju.

Jak wynika z pomiarów poziomu wody na rzece w okolicy Sveinstindur, powódź rozprzestrzenia się w Eystri-Skaftárkatli. Oczekuje się, że jeszcze dziś wieczorem, około godziny 22:00 powódź dotrze do głównej drogi. W okolicy wystąpiły również znaczne opady deszczu, a w rzece Skaftá poziom wody był znacznie wyższy z powodu zeszłotygodniowej powodzi.

Do wszystkich osób znajdujących się w okolicy wysłane zostały wiadomości SMS, a turyści zostali poproszeni o opuszczenie obszaru. Ludzie znajdujący się na zachód od Hólaskjól proszeni są o ewakuację w kierunku Landmannalaugar.

Siarkowodór, który unosi się w powietrzu z powodu dużej aktywności geotermalnej przemieszcza się z bieżącą wodą, gdy pochodzi z lodowca, a jego stężenie jest tak wysokie, że może uszkadzać błony śluzowe dróg oddechowych i oczu.

Punktu kulminacyjnego powodzi glacjalnej można się spodziewać przy głównej drodze w środę. W przypadku zamknięcia drogi krajowej nr 1, zostanie utworzony objazd drogą górską.