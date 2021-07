Rekordowa liczba pasażerów na lotnisku w Keflaviku

Po piętnastu miesiącach na lotnisku w Keflaviku znów zrobiło się tłoczno. W ostatnią sobotę lotnisko obsłużyło łącznie 10580 osób i tak dużej liczby pasażerów nie było tam od 13 marca 2020 roku.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Isavia, od 14 marca 2020 roku, kiedy z powodu COVID-19, władze USA nałożyły zakaz podróżowania, liczba pasażerów znacznie się zmniejszyła.

„Od 23 marca ruch na lotnisku był bardzo mały, a połączenie pomiędzy Europą a Ameryką Północną zostało zamknięte. Zakaz podróżowania do USA nadal obowiązuje i nie ma pewności, kiedy zostanie zniesiony. Jednak nastąpiła zmiana w tym, że w pełni zaszczepieni Amerykanie lub ci, którzy przeszli Covid-19, mogą przyjechać na Islandię bez ograniczeń.

Oprócz wzrostu liczby turystów, który miał miejsce w ostatnich tygodniach, potwierdzono, że tego lata do i z Islandii będzie latać co najmniej 20 linii lotniczych. Ostatnio do grupy dołączyła linia lotnicza Play. Icelandair zwiększył również liczbę odlotów każdego tygodnia, a amerykańskie linie lotnicze United Airlines rozpoczęły w zeszłym tygodniu bezpośrednie loty do i z Chicago. To nowy cel dla United z lotniska Keflavík” – czytamy w komunikacie.

To mogą być bardzo pracowite dni

Guðmundur Daði Rúnarsson, dyrektor ds. biznesu i rozwoju w Isavii, mówi jak ważne jest to aby pamiętać, że kilka najbliższych dni może być bardzo pracowitych, a obsługa terminalu powolna. Opóźnienia spowodowane są przeprowadzaniem kontroli granicznej wszystkich pasażerów, która związana jest z obowiązującymi obecne obostrzeniami epidemiologicznymi.

„Oprócz tego można wspomnieć, że bardzo ważne dla rozwoju tegorocznej zimy jest to, jak w lipcu i sierpniu prowadzone będą działania i usługi dla turystów na Islandii i czy odniosą one sukces” – mówi Guðmundur Daði.

„W Isavii współpracujemy z liniami lotniczymi, aby zapewnić zwiększoną podaż lotów w okresie zimowym. Zainteresowanie Islandią jest ogromne, a wraz z każdą nową firmą i każdym nowym miejscem docelowym wzrasta liczba osób, które chcą nas odwiedzić, rosną także możliwości dla islandzkich firm na wejście na nowe rynki” - mówi Guðmundur Daði.