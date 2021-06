Przedstawiciele pól namiotowych zachęcają do wcześniejszej rezerwacji kempingów

Pomimo postępów w szczepieniach na Islandii, wygląda na to, że wielu Islandczyków będzie tego lata podróżować po kraju. W związku z tym przedstawiciele pól namiotowych i kempingowych zalecają podróżnym rezerwację miejsc z wyprzedzeniem. Informacje dotyczące pól namiotowych i kempingowych można znaleźć na stronie Tjalda.is.

Liczba miejsc kempingowych dla przyczep oraz kamperów jest ograniczona i w związku z tym, przedstawiciele tjalda.is połączyli siły z parka.is, aby umożliwić użytkownikom rezerwację miejsc z wyprzedzeniem.

„Teraz niektóre kempingi zaczęły dzielić swoje obszary i oferować ludziom wstępną rezerwację tak aby każdy mógł zaplanować swoje wakacje z wyprzedzeniem i wygląda to tak jak rezerwacja pokoju hotelowego” mówi Arna Haraldssdottir, konsultantka ds. sprzedaży w Tjalda.is.

Ívar Freyr Sturluson, kierownik ds. marketingu i sprzedaży w Tjalda.is, mówi, że wśród Islandczyków panuje pewna kultura namiotowa. „To oczywiście trochę islandzkie, kiedy po prostu bez planowania wyrusza się w drogę i oczekuje się, że wszędzie będą wolne miejsca.”

„Po prostu czujemy, że to do nas należy i możemy robić tylko to, co chcemy, ponieważ to wszystko należy do nas ” komentowała Arna.

Arna i Ívar zalecają jednak, aby wcześniej zarezerwować miejsce na kempingu. Zeszłego lata zdarzało się, że ludzie przyjeżdżali na kemping i z powodu braku miejsca musieli zostać na noc na parkingach.

Arna mówi, że Islandczycy dzielą się na dwie grupy. „Są tacy, którzy chcą mieć wszystko zaplanowane i chcą wiedzieć, dokąd zmierzają i do czego zmierzają. Są też tacy, którzy mogą po prostu chcą wyłączyć mózg, gdy wyjeżdżają na wakacje.”

Zachęca jednak do tego aby na kilka godzin przed wyjazdem sprawdzić, czy na polu namiotowym, do którego się zmierza jest wolne miejsce.

Tego lata oddanych do użytku jest czterdzieści kempingów, a głównym problemem dzisiaj jest elektryczność.

„W tych obszarach dostę do prądu jest ograniczony. Na obszarze, który oferuje sto miejsc kempingowych, jest zaledwie dwadzieścia z podłączeniem do prądu. W ten sposób zawsze się o to walczy. Więc teraz można także zarezerwować z wyprzedzeniem miejsce z podłączeniem do prądu.”

System rezerwacyjny Tjalda.is powstał jako rodzaj odpowiedzi na sytuację, która pojawiła się na kempingach, w ubiegłym roku. „Okazało się, że kempingi muszą sprostać ograniczeniom. Zostały one podzielone, brakowało miejsca i nagle okazało się, że nie można było tak po prostu pojawić się na polu namiotowym” mówił Ívar dodając, że system rezerwacji został stworzony z czystej konieczności.

Obecnie na stronie Tjalda.is można dokonać rezerwacji na czternastu polach kempingowych, a kolejnych szesnaście zostanie dodanych dla posiadaczy kart kempingowych. Ívar spodziewa się również, że jeszcze tego lata w systemie będzie czterdzieści pól kempingowych, które będzie można wstępnie zarezerwować.