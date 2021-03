Niektóre domowe infekcje spowodowane są przez turystów łamiących przepisy

Niektóre infekcje koronawirusa, które zostały zdiagnozowane w ostatnich dniach, przypisuje się turystom, którzy nie przestrzegali kwarantanny, mówi epidemiolog Þórólfur Guðnason. Przedwczoraj zdiagnozowano dziesięć zakażeń wewnątrzkrajowych. Dziewięć z nich było poddanych kwarantannie i było związanych z wcześniejszymi infekcjami. Nie powiązano jeszcze przypadku znalezionego poza kwarantanną z innymi infekcjami, ale Þórólfur ma nadzieję, że zostanie to wyjaśnione po zakończeniu sekwencjonowania. Wczoraj zdiagnozowano osiem aktywnych infekcji z czego pięć było poza kwarantanną.

„Widzimy, że wcześniejsze infekcje, które zostały zdiagnozowane w ostatnich dniach, są związane z innymi i wiemy, że dotyczy to osoby, która najwyraźniej nie została poddana kwarantannie po przybyciu do kraju i została zdiagnozowana z COVID-19 podczas drugiego badania przesiewowego. Sytuacja powtarza się i jest jasne, że infekcje przedostają się do kraju przez osoby, które nie są poddane kwarantannie” mówi Þórólfur w rozmowie z agencją informacyjną.

Dodał, że osobą tą był turysta z zagranicy, ale nie wie czy powodem jego przyjazdu do kraju było zobaczenie erupcji. Nie ma również informacji o tym, kiedy ta osoba przyjechała do kraju.

„To jest turysta, który tu przyjechał. Miejmy nadzieję, że naprawimy tą lukę dzięki nowym regulacjom, które zostaną wdrożone 1 kwietnia i będą zobowiązywały ludzi do udania się do hotelu na kwarantannę. W ten sposób będziemy mogli lepiej monitorować osoby przyjeżdżające z krajów, w których liczba zakażeń jest wysoka”.

Þórólfur mówi, że około 10% turystów przybywających do Islandii ma świadectwa szczepień lub posiada przeciwciała i spodziewa się, że liczba ta wzrośnie.

Szkoły zostaną otwarte po Wielkanocy

Þórólfur pracuje obecnie nad memorandum w sprawie szkół i przyznał, że zaproponuje, aby umożliwić ponowne otwarcie szkół natychmiast po Wielkanocy. Po tym, jak w ostatni czwartek wprowadzono ostrzejsze środki kontroli zakażeń, wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych, średnich i wyższych zostały odwołane.

Na Wielkanoc spodziewanych jest około sześćdziesięciu przylotów i odlotów z lotniska w Keflavíku. W zeszłym roku, o tej samej porze było ich dwanaście. Þórólfur mówi, że istnieje powód do niepokoju, jeśli duża liczba turystów wybiera się na Islandię w tak krótkim czasie.

„Oczywiste jest, że nie możemy obsłużyć nieograniczonej liczby turystów i nadal utrzymać niezbędnej kontroli chorób na granicy” dodał.

Vísir/Vilhelm

Ważne jest utrzymanie jak najmniejszej liczby zakażeń poza kwarantanną

Epidemiolog przyznał, że ma nadzieję, że liczba zakażeń poza kwarantanną będzie malała, co pozwoli na opanowanie obecnej fali epidemii.

Dodał także, że może to zająć od dwóch do trzech tygodni aby zobaczyć efekty nowych obostrzeń, które zostały wprowadzone.

„Możemy się spodziewać, że nadal będziemy diagnozować infekcje wśród osób poddanych kwarantannie, to jest naturalne i jesteśmy na to przygotowani, ale nie chcemy widzieć wzrostu liczby osób, które są diagnozowane poza kwarantanną. Wirus rozprzestrzenia się wśród społeczeństwa, a ludzie mogą nie przestrzegać ustalonych przez nas zasad”.