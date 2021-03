Sýrland: Stríðsátök í heilan áratug

Í næstu viku verða tíu ár liðin frá upphafi stríðsátaka í Sýrlandi. Stríðið hófst með mótmælum sem brutust út um land allt og átökin hafa kostað hundruð þúsunda mannslífa. Barnaheill – Save The Children vekja athygli á því að milljónir barna hafi þurft að flýja heimili sín og að efnahagur og innviðir landsins séu í molum. Þá virðist ekkert lát vera á átökum, segja samtökin í frétt.

„Sýrlensk börn yngri en 10 ára þekkja ekki lífið án átaka og hefur líf þeirra svo sannarlega litast af ótta og óöryggi. Milljónir barna hafa flúið landið á undanförnum árum ásamt fjölskyldum sínum og samkvæmt nýrri skýrslu alþjóðasamtaka Barnaheilla – Save the Children Anywhere but Syria telja sýrlensk börn utan Sýrlands sig ekki eiga framtíð í heimalandi sínu,“ segir í fréttinni.

Skýrslan er byggð á viðtölum við 1.900 sýrlensk börn á aldrinum 13-17 ára. Um er að ræða börn á flótta innan landamæra Sýrlands en einnig þau sem hafa sest að í Jórdaníu, Líbanon, Tyrklandi og Hollandi. Þriðjungur barna á flótta innan landamæra Sýrlands óskar þess að búa í öðru landi en heimalandinu, en 86% sýrlenskra barna sem hafa flúið til áðurnefndra landa vilja ekki snúa aftur heim.

„Heilt á litið er andleg heilsa barna í Sýrlandi áhyggjuefni en rannsóknir Barnaheilla - Save the Children hafa sýnt fram á gífurleg álagseinkenni og andlega vanlíðan meðal barna innan landamæra Sýrlands. Átök og loftárásir hafa vissulega mikil áhrif á andlega líðan barna, en ekki má vanmeta efnahagsleg áhrif. Fyrir heimsfaraldur bjó um 80% þjóðarinnar í Sýrlandi undir fátæktarmörkum en nú eftir að heimsfaraldur skall á hefur verðbólgan vaxið gífurlega í landinu og bilið á milli ríkra og fátækra hefur breikkað enn meira. Um 6,2 milljónir barna í Sýrlandi búa við mikið hungur og vita ekki hvenær þau fá næstu máltíð. Einnig eru aðstæður í flóttamannabúðum í Sýrlandi ekki viðunandi en mikill kuldi er á veturna þar sem fjölskyldur búa í óupphituðum tjöldum,“ segir í fréttinni.

Svæðistjóri Barnaheilla - Save the Children í Miðausturlöndum og austur Evrópu, Jeremy Stoner, segir nauðsynlegt að börn geti fundið fyrir öryggi á nýjum stað og að þau eigi möguleika á að verða hluti af nýju samfélaginu.

„Það er eðlilegt að börn á flótta eigi erfitt með að finna fótfestu og geti skilgreint hvað er ,,heima”. Þetta eru börn sem hafa orðið fyrir barðinu á átökum og hafa verið rænd barnæsku sinni. En þótt fortíð þessara barna hafi verið tekin af þeim ættum við öll að hjálpast að með að veita þeim bjarta framtíð. Bjóða þau velkomin og aðstoða þau við að líða vel og finnast þau tilheyra nýju samfélagi,“ segir Jeremy Stoner, svæðisstjóri Barnaheilla – Save the Children í Miðausturlöndum og austur Evrópu.

Barnaheill hvetja ríki og ríkisstjórnir til þess að vernda sýrlensk börn gegn líkamlegu og andlegu ofbeldi sem hefur haft áhrif á líf þeirra síðustu tíu árin. „Sýrlensk börn eiga rétt á því að alast upp í farsælu og velmegandi umhverfi þar sem þau eru laus við stöðugan ótta um öryggi sitt. Þau eiga rétt á því að vera ekki mismunað í nýjum samfélögum, einfaldlega vegna þess hvaðan þau koma.“