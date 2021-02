Naukowcy przewidują gdzie może dojść do erupcji

Zgodnie z prognozami wulkanologów z Uniwersytetu Islandzkiego najbardziej prawdopodobnym obszarem, na którym może dojść do erupcji wulkanicznej są okolice Trölladyngja na półwyspie Reykjanes. Jak przewidują naukowcy, jeśli dojdzie do erupcji to lawa najprawdopodobniej będzie rozprzestrzeniać się w centralnej części półwyspu.

Prognozy wulkanologów opierają się na podstawowych badaniach prowadzonych na terenie Reykjanes i brane są pod uwagę najnowsze trzęsienia ziemi, które nadal występują w obszarze. Kolejnym krokiem jaki podejmą wulkanolodzy będzie uruchomienie symulatora, który może pokazać ewentualną drogę wypływu lawy, jeśli nastąpi erupcja.

Trzęsienia ziemi na półwyspie Reykjanes wydają się nie mieć końca. Już od środy, aktywność sejsmiczna utrzymuje się na wysokim poziomie. Największa jest obecnie na wschód od Fagradalsfjall. Wczoraj zarejestrowano około 60 trzęsień ziemi i sile około 3,0 stopnia. Dziś rano wystąpiło trzęsienie o sile 5,2 stopnia.

Wczoraj najsilniejsze trzęsienie ziemi wystąpiło o godzinie 22:38 i miało 4,9 stopnia, a jego epicentrum znajdowało się około 3 km na południowy-zachód od góry Keilir. Trzęsienie było odczuwalne nie tylko przez mieszkańców okręgu stołecznego i półwyspu Reykjanes, ale także w Borgarfjörður i na Vestmannaeyjar i w obszarze Rangárvallarsýsla.

Naukowcy i wulkanolodzy z Uniwersytetu Islandzkiego zajmujący się badaniem aktywności wulkanicznej na półwyspie Reykjanes od 2001 roku, opublikowali mapę z prognozami możliwej erupcji. W oparciu o najnowsze dane i rosnąca aktywność, prognoza uległa zmianie w porównaniu z wcześniejszymi badaniami.

Poniżej znajduje się mapa prezentująca możliwy scenariusz erupcji. „Tak jak poprzednio, najbardziej prawdopodobne obszary są zaznaczone na czerwono. W porównaniu z naszym poprzednim postem na mapie prognozy zaszła duża zmiana. Najbardziej prawdopodobne obszary znajdują się w okolicy Trölladyngja” informują naukowcy na stronie.

Kristín Jónsdóttir, ekspert ds. ochrony przyrody z Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego, powiedziała w wieczornych wiadomościach Stöð 2, że nadal nie ma śladów aktywności wulkanicznej na tym obszarze.