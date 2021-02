Pięć dużych trzęsień ziemi w 25 minut w Fagradalsfjall

W południowo-zachodniej części kraju ziemia wciąż się trzęsie. Około godziny 12:00 na półwyspie zarejestrowano trzęsienie ziemi o sile 4,4 stopnia i wygląda na to, że aktywność sejsmiczna, która miała miejsce w tym obszarze przez ostatnie dwa dni, nie ustała.

Naukowcy Islandzkiego Biura Meteorologicznego zebrali pięć największych trzęsień ziemi, które zostały zbadane o godzinie 12:40. W badaniu skupiono się trzęsieniach, które wystąpiły w okresie 25-minut od 11:59 do 12:24.

Pierwszy wstrząs miał 3,4 stopnia, a największy 4,4 i wystąpił on o 12:06, natomiast kolejny o sile 3,6 był o 12:10.

Dodatkowo o godzinie 12:14 wystąpiło trzęsienie mające siłę 3,4, a o 12:24 - 4,0.

Wszystkie trzęsienia ziemi miały epicentrum około dwóch kilometrów na północ od Fagradalsfjall.

Trzęsienia ziemi były odczuwalne przez mieszkańców miejscowości Hella i Hvolsvöllur oraz Borgarnes i Hvanneyri.

Wstrząsy, które występują dzisiaj są częścią serii trzęsień ziemi, które rozpoczęły się w środę. Wówczas najsilniejsze z nich miały 5,7 stopnia i 5,0.

Jak wynika ze zdjęć satelitarnych, trzęsienia ziemi doprowadziły do ruchu w wielu szczelinach na Reykjanes.

Kristín Jónsdóttir Vísir/Baldur Hrafnkell

Kristín Jónsdóttir, lider grupy ds. ochrony przyrody w Islandzkim Biurze Meteorologicznym, powiedziała agencji prasowej tuż przed południem, że między Kleifarvatn i Bláfjöll zarejestrowano trzęsienie ziemi, które mogło mieć wielkość do 6,5.

5000 trzęsień ziemi od środy

Od środy, na tym obszarze zarejestrowano około 5000 trzęsień ziemi, ale około tysiąc z nich wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin.

„Tak naprawdę właśnie obserwowaliśmy, jak ta aktywność stopniowo się zmniejsza. Można powiedzieć, że to co teraz następuje to aktywność wtórna. Jest oczywiście kilka trzęsień ziemi zbliżających się do trzech stopni, ale całkiem naturalne jest mierzenie takich wstrząsów po tak potężnej serii. Występują one w podobnych obszarach, gdzie dwa dni temu było epicentrum wstrząsów” mówi Kristín.

Dodała także, że dostępne są obecnie zdjęcia satelitarne, które dają wgląd w obszar, na którym wystąpiły trzęsienia ziemi.