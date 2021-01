Epidemiolog prosi ludzi o zaprzestanie wysyłania e-maili

Główny Epidemiolog wzywa ludzi do zaprzestania wysyłania e-maili do Biura Dyrektora Medycznego i Głównego Epidemiologa z prośbą o przyznanie im pierwszeństwa w szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Jak powiedział podczas dzisiejszej konferencji, takie działania tylko stwarzają niepotrzebną presję na personel i do niczego nie prowadzą.

„Warto jeszcze raz powtórzyć, że obecnie pierwszeństwo mają osoby najbardziej narażone na zarażenie Covid-19, a także osoby powyżej siedemdziesiątki, u których w wypadku zakażenia istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej choroby COVID-19 lub zachorowanie doprowadzić może do poważnych powikłań” mówił epidemiolog Þórólfur Guðnason.

Te priorytetowe grupy prawdopodobnie liczą około 40 tysięcy osób. Prawdopodobnie nie będzie możliwe rozpoczęcie szczepień kolejnej grupy priorytetowej wcześniej niż w marcu i grupa ta składać się będzie z osób poniżej siedemdziesiątki z chorobami współistniejącymi.

„W związku z tym nie można od nas wymagać, abyśmy dysponowali obecnie dokładnym terminem szczepień dla innych grup priorytetowych. Dzieje się tak wyłącznie dlatego, że nie wiemy, kiedy i ile szczepionek otrzymamy ” powiedział Þórólfur.

Mamy nadzieję, że w lutym rozpocznie się dystrybucja szczepionek firmy AstraZeneca, a później szczepionki firmy Janssen / Johnson & Johnson. W ten sposób szczepienia mogą przebiegać szybciej niż opisano powyżej.

W związku z tym Þórólfur poprosił ludzi, aby przestali wysyłać maile z prośbą o wcześniejsze szczepienia. Stworzyło to niepotrzebne obciążenie dla pracowników biura.

„Chciałbym zachęcić ludzi, aby nie wysyłali nam e-maili, które mają na celu priorytetowe traktowanie ich osoby i przyspieszenie ich szczepień. Nie doprowadzi to do niczego, ale spowoduje, że będziemy musieli zareagować. Jeśli, z drugiej strony, zastosujemy się do wszystkich tych żądań, spowoduje to, że najbardziej narażone osoby zostaną przesunięte w dół listy priorytetów. Staramy się rozprowadzać szczepionki tak sprawiedliwie, jak to możliwe, zgodnie z planem, chociaż oczywiście można krytykować jakieś decyzje.”