Ewakuowano wszystkich mieszkańców Seyðisfjörður

Po tym jak kolejna duża lawina błotna zeszła na miasto Seyðisfjörður, uderzając w kilka budynków, Krajowy Komisarz Policji ogłosił stan wyjątkowy.

W piątek o godzinie 15:00 na miasto zeszła potężna lawina błotna, która zniszczyła jeden dom a kilka zostało poważnie uszkodzonych. W niektórych częściach miasta nie ma prądu.

W związku z sytuacją Agencja Obrony Narodowej rozszerzyła obszar ewakuacji w mieście i zwróciła się do ludzi w regionie aby zgłaszali się do punktu pierwszej pomocy w Herðubreið lub zadzwonili pod numer 1717. Na miejsce zdarzenia wezwano m.in. zespoły ratownicze we wschodniej Islandii.

Þórhallur Árnason, główny oficer policji we wschodniej Islandii, powiedział w wieczornych wiadomościach Stoð 2, że ewakuacja mieszkańców zakończyła się sukcesem. Wszystkich mieszkańców z Seyðisfjörður ewakuowano do Egilsstaðir, gdzie otwarto ośrodek pierwszej pomocy.

Na mapie widać którędy w nocy i w dzień zeszły lawiny błotne. Hafsteinn

„Na szczęście ewakuacja do Egilsstaðir była niezwykle udana, ludzie byli bardzo chętni do współpracy i transportowano wszystkich zarówno autobusami, jak i prywatnymi samochodami, do szkoły podstawowej w Egilsstaðir, gdzie ustanowiono centrum pomocy” mówi Þórhallur.

Wszyscy mieszkańcy Seyðfjörður, zostali przetransportowani do Egilsstaðir, do centrum pomocy Czerwonego Krzyża. Według Rögnvaldura Ólafssona, zastępcy szefa policji w Departamencie Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji, wszyscy znaleźli noclegi i nikt nie musiał pozostać w szkole.

„Obszary, które należało ewakuować, zostały ewakuowane. Sytuacja zostanie ponownie zbadana jutro” mówił Rögnvaldur w rozmowie z agencją prasową.

„Sprawdzimy, czy można bezpiecznie wejść na teren, a potem ocenimy szkody. Następnie musimy zająć stanowisko, kiedy będzie można wpuszczać ludzi do ich domów” mówi Rögnvaldur.

Víðir Reynisson, główny oficer policji, w wieczornych wiadomościach powiedział, że nie wszyscy mieszkańcy zostali od razu zlokalizowani, ale Rögnvaldur przyznał, że po pewnym czasie udało się skontaktować ze wszystkimi.

Ewakuacja Eskifjörður

Niektórzy mieszkańcy Eskifjörður również musieli opuścić swoje domy ze względu na ryzyko osuwisk. Punkt pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża został otwarty w miasteczku i wszyscy, którzy potrzebowali pomocy, przybyli na miejsce.

Liczba mieszkańców Eskifjörður, którzy musieli opuścić domy była znacznie mniejsza niż w Seyðisfjörður.

Grupa policjantów i funkcjonariuszy sił specjalnych z Reykjavíku poleciała do Egilsstaðir, aby pomóc w pracach w terenie. Dziś po południu na wschód przybyły też dwa radiowozy i policjanci z Akureyri.

Statek patrolowy Týr został wezwany na pomoc do Seyðisfjörður i wyruszył z Reykjaviku o piątej po południu. Rögnvaldur mówi, że podróż zajmie około 24 godzin i statek dotrze do Seyðisfjörður jutro po południu.