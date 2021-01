Nowa szczepionka w Islandii

Rano do Islandii dotarła przesyłka ze szczepionką przeciwko COVID-19 wyprodukowana przez koncern farmaceutyczny Moderna. Islandia otrzymała dziś 1200 dawek, które zostaną wykorzystane do dokończenia szczepień osób pracujących na pierwszej linii frontu. Kolejne dostawy 1200 dawek szczepionki będą odbywały się co dwa tygodnie.

Szczepienia obejmą m.in. pracowników służby zdrowia będących na pierwszej linii frontu, wśród nich są pracownicy medyczni, policjanci i pracownicy hoteli kwarantannowych.

Podczas wczorajszego spotkania informacyjnego epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział, że poza szczepionkami Moderny, w przyszłym tygodniu Islandia spodziewa się dostawy 3000 dawek szczepionki Pfizer i po około dwóch tygodniach kolejnych 2000 dawek. Szczepionki te będą wykorzystane do szczepień osób starszych.

Nadal oczekuje się na zatwierdzenie szczepionek AstraZeneca oraz Janssen.