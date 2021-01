Złagodzenie ograniczeń może być możliwe już niebawem

Epidemiolog Þórólfur Guðnason powiedział, że jest przekonany, że może zaistnieć okazja do złagodzenia ograniczeń dotyczących zgromadzeń, jeśli zewnętrzne szczepy wirusa będą mogły być kontrolowane poprzez badania przesiewowe na granicach.

Informacje takie epidemiolog podał w czasie wywiadu, którego udzielił wczoraj dla radia Bylgjan. W wywiadzie Þórólfur powiedział, że ważne jest, aby przyjrzeć się zgonom i poważnym skutkom ubocznym, które zostały zgłoszone w związku ze szczepieniem szczepionką Pfizer przeciwko Covid-19 na Islandii.

W poniedziałek poinformowano o śmierci trzech pacjentów, którzy przyjęli szczepionki, ale były to osoby starsze z chorobami współistniejącymi, które są charakterystyczne dla starszego wieku.

„Jak spojrzy się tylko na liczbę ofiar śmiertelnych w domach opieki, można zauważyć, że każdego tygodnia w domach umiera może dziesięć, dwadzieścia osób. Musimy więc o tym pamiętać, ale z drugiej strony naturalnie musimy przyjrzeć się temu uważnie”, mówił Þórólfur i dodał, że on, dyrektor Medyczny ds. Zdrowia i Islandzka Agencja Leków, zatrudniły specjalistów z zewnątrz prosząc o zbadanie tych osób oraz ich chorób i sprawdzenie, czy istnieje jakikolwiek związek między szczepieniami a śmiercią.

Þórólfur wysłał również zapytania do swoich kolegów za granicą, pytając o to czy podobne przypadki zostały zauważone w ich krajach. Jednak na razie nie otrzymano odpowiedzi na te pytania.

„Po prostu staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby jak najlepiej o tym informować” komentował.

Nie spodziewaliśmy się niczego, ale dostaniemy pięć tysięcy dawek

Wczoraj ogłoszono także, że rząd Islandii spodziewa się otrzymać łącznie pięć tysięcy dawek szczepionki Moderna przeciwko Covid-19, która ma zostać dostarczona w styczniu i lutym. Po tej pierwszej przesyłce, kolejna dostawa będzie szybsza.

Zapytany, o to czy liczba szczepionek, które zaoferowano jest mniejsza, czy większa od tego czego oczekiwano, Þórólfur odpowiedział, że ​​niczego się nie spodziewano.

„Nie mieliśmy od nich planu dostaw [Moderna]. To pierwszy plan dostaw, jaki od nich otrzymaliśmy i prawdą jest, że [szczepionka] nie otrzymała jeszcze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Europie” mówi Þórólfur. Dodał także, że ma nadzieję, że to się zmieni.

Þórólfur zwraca jednak uwagę, że harmonogramy dostaw od firm farmaceutycznych, które obecnie konkurują o produkcję i dystrybucję szczepionek przeciwko Covid-19, może się szybko zmieniać. Firmy dokładają wszelkich starań, aby wyprodukować jak najwięcej szczepionek.

„Miejmy nadzieję, że zmieni się to w kierunku, w którym po prostu będziemy ich mieli więcej” mówi Þórólfur.

System kontroli zakażeń na granicy jest imponujący

Wczoraj, w kraju koronawirusa zdiagnozowano u czterech osób i wszyscy byli poddani kwarantannie. Siedem zdiagnozowano na granicy, ale według strony covid.is, aktywne infekcje były w czterech przypadkach, a w trzech przypadkach wyniki testów przeciwciał nie zostały opublikowane.

„Mieliśmy dość dużą ochronę na granicy, zwłaszcza po wprowadzeniu tego podwójnego testowania. Od momentu rozpoczęcia podwójnych badań— nie mieliśmy w kraju wzrostu zakażeń” mówił Þórólfur.

Władze uważają, że kontrole na granicy są skutecznym sposobem zapobiegania przedostawaniu się wirusów z innych części świata do kraju.

Þórólfur mówi jednak, że zawsze pojawia się pytanie o opcje, jakie daje się ludziom przyjeżdżającym na Islandię. Zgodnie z obecnymi ustaleniami, ludziom oferuje się wybór: podwójne badanie przesiewowe z tygodniową kwarantanną pomiędzy nimi lub dwutygodniową kwarantannę bez badań.

„Jest bardzo niewielu, którzy ją wybierają, chociaż zawsze się tacy trafiają, ale staramy się jak najlepiej zachęcić ludzi do udziału w badaniach przesiewowych” mówi Þórólfur. Dodał także, że obserwacja osób, które tu przyjeżdżają została wzmocniona, podobnie jak udzielanie informacji tym osobom, które są poddane kwarantannie lub znajdują się w izolacji, prowadzone jest także monitorowanie osób w formie rozmów telefonicznych.

„Robimy to najlepiej, jak to możliwe i nikt nie robi tego tak jak my. Za granicą jest wiele osób, które odwołują się do naszych doświadczeń związanych z działaniami na granicy, dzięki czemu udało się zatrzymać i zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w kraju”.

Możliwe jest rozluźnienie obostrzeń jak liczba zakażeń nie będzie rosła

Þórólfur przyznał, że oczywiste jest to, że do ​​zmniejszenia skutków epidemii doprowadziły ostrzejsze środki, które wprowadzano za każdym razem, gdy było to konieczne.

„Od tego czasu powoli i bardzo rozsądnie rozluźniamy nakazy, najpierw w miejscach, w których ryzyko jest najmniejsze, a następnie idziemy dalej. Po prostu wszystko idzie bardzo dobrze” mówi Þórólfur.

Dodał, że podejście Islandczyków do ostrzejszych nakazów związanych z ograniczeniami liczby osób mogących się spotykać i innych środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, ma taki sam charakter, jak w innych krajach.

12 stycznia wygaśnie obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przestrzegania ograniczeń. Þórólfur mówi, że możliwe jest złagodzenie obostrzeń w kraju, o ile nadal dobrze będą posuwać się prace na granicy.

„Naturalnie jesteśmy teraz na całkiem dobrej pozycji. Baliśmy się, że to może wymknąć się spod kontroli na Boże Narodzenie i Nowy Rok, ale Boże Narodzenie i Adwent minęły dobrze. Musimy tylko poczekać przez tydzień, aby móc powiedzieć to samo o Nowym Roku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, myślę, że całkiem możliwe jest spojrzenie na to z otwartym umysłem i będziemy mogli rozluźnić obostrzenia w kraju”- mówi Þórólfur.

Dodaje, że uważa za nieostrożne złagodzenie działań prowadzonych na granicy, ale obecne rozporządzenie o prowadzeniu kontroli wygaśnie 1 lutego.