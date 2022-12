Chce jak najszybciej zagwarantować podwyżkę wynagrodzeń

Członkowie związków zawodowych spotkają się dziś po raz kolejny aby prowadzić negocjacje związane z płacami. Wczoraj zrobiono przerwę w negocjacjach, aby każdy ze związków mógł omówić propozycje. Vilhjálmur Birgisson, przewodniczący Federacji Pracowników SGS, mówi, że ważne jest, aby zakończyć negocjacje jak najszybciej.

Vilhjálmur mówi, że jest nastawiony optymistycznie do dzisiejszych rozmów.

„Mam zamiar spróbować zakończyć negocjacje układu zbiorowego w celu jak najszybszego zapewnienia podwyżek płac członkom związków, ponieważ osoby o niskich dochodach na islandzkim rynku pracy, musiały znosić ogromne podwyżki w ostatnim okresie. Uważam, że nie należy już tracić czasu i trzeba zatwierdzić podwyżki dla ludzi. To jest główny cel. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i wiem, że wielu ludzi o niskich dochodach stara się związać koniec z końcem. Bardzo poważnie traktuję tą sprawę i biorę na siebie odpowiedzialność za to, że chcemy doprowadzić do podwyżek płac. Czy się uda, czas pokaże” mówi Vilhjálmur.

Vilhjálmur nadal mówi, że jego pragnieniem jest wynegocjowanie w tych rozmowach podwyżek płac. Wzrost płac jest najbardziej korzystny dla osób o niskich dochodach.

„Przez lata mówiłem w przemówieniach i pismach, że procentowy wzrost w stosunku do osób o niskich dochodach jest źródłem nierówności i niesprawiedliwości.”

Uważa on, że obecnie najważniejsza jest współpraca między związkami zawodowymi, ponieważ osiągnięcie celu i rozwiązanie problemu powinno być priorytetem dla wszystkich.