Hotelarze liczą na otwarcie branży

Jest nadzieja, że w czerwcu, ponownie otwarte zostaną hotele, a ci, którzy w nich pracują liczą na to, że tego lata Islandczycy będą częstymi gośćmi.

W ostatnich latach w hotelu Geysir przeprowadzono wiele prac remontowych i budowlanych, a pod koniec ubiegłego lata uruchomiono nowy hotel.

„W hotelu jest 77 pokoi i pięć apartamentów, które mają od trzydziestu do osiemdziesięciu metrów kwadratowych” mówi Kristján Traustason z Hotelu Geysir. Budowa hotelu jest nadal w toku, a w trakcie finalizacji jest obecnie sala konferencyjna.

Kristján Traustason Vísir/Egill

Kristján mówi, że nikt nie mógł przewidzieć tego co się wydarzyło, i tego, że nowy hotel będzie stał pusty. Hotel został zamknięty jak wprowadzono w kraju zakaz organizowania spotkań. W związku z zaistniałą sytuacją zmniejszono liczbę pracowników. Kristján ma jednak nadzieję, że na początku lata będzie mógł w swoim hotelu ponownie powitać gości.

„Mamy nadzieję na to, że hotel zostanie otwarty 1 czerwca. To zależy tylko od tego, jakie kryteria zostaną ustalone i jak tylko limit osób mogących się spotykać zostanie zwiększony powyżej 50 osób, to możemy rozpocząć działania.”

Dodał też, że rozumie dyskusje na temat cen jakie są w hotelach, ale zwrócił uwagę na to, że jest ona moderowana w oparciu o to co jest w ofercie. Przyznał też, że ma nadzieję, iż tego lata Islandczycy będą częstymi gośćmi hotelu, tak jak to było dwadzieścia lat temu.