„Tego lata będziemy mieli niższe ceny”

Właściciel restauracji Gullfoss Kaffi, która znajduje się przy jednej z największych atrakcji turystycznych w Islandii, powiedział, że latem tego roku można spodziewać się obniżek cen.

Z powodu epidemii, restauracja została zamknięta w połowie marca, ale właściciel lokalu Svavar Njarðarson, planuje otworzyć Gullfoss Kaffi w czerwcu, lipcu i sierpniu. Jesienią i zimą lokal będzie zamknięty.

Z firmy zwolniono od 10 do 15 pracowników, a około 20 zmniejszono etat ze 100 do 25% i będą oni korzystać z dofinansowania od rządu.

Wszyscy pracownicy powinni być przygotowani na ewentualne, dalsze zwolnienia, dodał.

W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że 99% klientów Gullfoss Kaffi stanowili zagraniczni klienci. Tego lata sytuacja ulegnie zmianie.

Zapytany o ceny, na które Islandczycy od dawna narzekają, mówiąc, że są one zbyt wysokie i o to co się stanie jak lokal będą odwiedzać grupy, które nie będą skłonne zapłacić za produkty tyle co zagraniczni turyści, Svavar odpowiedział:

„Będziemy zmieniać ceny produktów, ale nie dlatego, że wcześniej były one złe. Ceny w sklepie i restauracji rosły naturalnie ze wzrostem kosztów utrzymania lokalu. Jednak tego lata planujemy je zniżyć" dodał.

„Myślę, że w tym sezonie podróżować będzie bardzo mało osób. Zdecydowaliśmy zatem o obniżeniu cen, zmianie usług i reorganizacji. Możemy sobie pozwolić także na wprowadzenie krótszych godzin otwarcia” powiedział Svavar.

Cały wywiad można przesłuchać TU