Zapowiada się mroźny i bezwietrzny Sylwester

Zgodnie z prognozami pogody, dziś wieczorem w wielu miejscach w kraju można spodziewać się mrozu. Na południu, północy i wschodzie kraju będzie słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem na zachodzie i południowym-zachodzie kraju. Dzień będzie mroźny i bezwietrzny.

W rezultacie, mieszkańcy miast, a szczególnie okręgu metropolitarnego powinni przygotować się na pogorszenie się jakości powietrza, komentuje meteorolog z Islandzkiego Biura Meteorologicznego.

Jak informuje meteorolog, istnieje szansa, że dzisiejszej nocy na południowym-zachodzie pojawi się mgła.

„Pomimo tego, że często pogoda jest piękna kiedy jest zimno i nie ma wiatru, to jednak oznacza to, że powietrze najbliżej ziemi będzie się mieszać w niewielkim stopniu, więc wygląda na to, że pył z fajerwerków będzie się gromadził w wielu miejscach, a jakość powietrza spadnie” - pisze meteorolog.

Meteorolog Elín Björk Jónasdóttir, ostrzegła wczoraj na swojej stronie na Twitterze, że jakość powietrza gwałtownie spadnie z powodu zanieczyszczeń wywołanych fajerwerkami. W związku z tym, zachęcała ludzi do wspierania służb ratowniczych w inny sposób niż poprzez kupowanie fajerwerków.