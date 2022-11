Icelandair będzie latać do Detroit

Wiosną przyszłego roku, linie lotnicze Icelandair planują wprowadzić do swojej oferty nową destynację i będzie to Detroid.

W oficjalnym komunikacie podano, że loty będą odbywały się cztery razy w tygodniu, od 18 maja 2023 roku, do końca października. Loty będą odbywać się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

„Czas lotu to około sześciu godzin. Detroit jest często nazywane miastem samochodów, ale jest to także miejsce narodzin legendarnej wytwórni muzycznej Motown. W ostatnich latach nastąpił duży rozwój miasta i jest ono znane z muzyki, sztuki, designu i kuchni. Miasto znajduje się na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i zostało wybrane przez Time Magazine jako jedno z miast roku 2022” – czytamy w komunikacie.

Według Boga Nilsa Bogasona, dyrektora generalnego Icelandair, firma jest bardzo podekscytowana dodaniem Detroit do sieci połączeń.

„Miasto to jest ciekawym kierunkiem i istnieją również dobre połączenia z innymi miastami w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu będą również bardzo dobre połączenia dla mieszkańców Detroit i okolic z Islandią i dalej do miejsc docelowych Icelandair w Europie. W ostatnich latach skupiliśmy się na dodawaniu nowych destynacji, które mają niewielkie połączenie z Europą. W ten sposób możemy znacznie poprawić usługi z tych obszarów do Europy i wykorzystać możliwości, które tkwią w naszej sieci tras i krótkim czasie połączenia na lotnisku Keflavík” – mówi Bogi Nils.