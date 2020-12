Celnicy udaremnili rekordowe próby przemytu

Policja w Suðurnes prowadziła dochodzenie w sprawie próby przemytu 26 kilogramów marihuany. Z raportów policji wynika, że jest to zdecydowanie największa ilość marihuany, jaką kiedykolwiek próbowano przemycić. Prowadzone jest również dochodzenie w sprawie kokainy, której próba przemytu do kraju jest według policji, powiązana z przestępczością zorganizowaną.

Celnicy na lotnisku w Keflavíku zatrzymali dwóch mężczyzn po sześćdziesiątce, którzy przybyli do kraju 23 listopada z Kopenhagi. W czasie kontroli okazało się, że mają w swoim posiadaniu kokainę.

„Okazało się, że zarówno w ubraniach, jak i we wnętrzu swojego ciała, mieli w sumie ukryty prawie kilogram kokainy” - mówił Jón Halldór Sigurðsson, policjant z policji w Suðurnes. Śledztwo w sprawie jest w końcowej fazie.

„Ale w związku z tym śledztwem, w kraju aresztowano trzy osoby, dodatkowo policja przeszukała dwa domy. Podejrzewamy, że przemyt był zaplanowany” - mówi Jón Halldór.

Jesienią nastąpił również ogromny wzrost próby przemytu marihuany do kraju. W sierpniu trzydziestokilkuletnia kobieta z Meksyku została zatrzymana z piętnastoma kilogramami marihuany w walizce, którą przywiozła do kraju.

Jón Halldór Sigurðsson Vísir/Frikki

„Coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, a w październiku tego roku przechwycono 26 kilogramów marihuany” - mówił Jón Halldór.

Podejrzany, o największą jak do tej pory próbę przemytu marihuany, mężczyzna po trzydziestce, przyleciał z Kanady. Podczas kontroli marihuanę znaleziono w dwóch walizkach, a przemytnik został zatrzymany w areszcie.

„To była największa ilość konopi przechwyconych w tym samym czasie i to w bagażu. Jest to coś, co jest produkowane w kraju, więc w naszej bazie danych nowością jest próba przemytu marihuany w ten sposób”- mówił Jón Halldór i dodaje, że dochodzenie w tych sprawach zostało zakończone i obie zostały skierowane do Prokuratora Rejonowego.