Spełnijmy marzenie o skromnych świętach Bożego Narodzenia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Rögnvaldur Ólafsson, zastępca Krajowego Komisarza Policji Departamentu Ochrony Ludności, zwrócił się do słuchaczy, którzy zawsze marzyli o skromnych i dyskretnych świętach Bożego Narodzenia, zachęcając ich aby w tym roku wykorzystali okazję.

To była jedna z rzeczy, które Rögnvaldur poruszył na dzisiejszym spotkaniu informacyjnym Obrony Cywilnej z Dyrektorem Medycznym ds. Zdrowia.

Między innymi przypomniano także o tym, jak ważne jest dbanie o siebie w Wigilię Bożego Narodzenia. Każdy powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych, a osoby, u których obecnie zdiagnozowano COVID-19, będą musiały przebywać w izolacji.

„Infekcje występują w środowisku, w którym czujemy się bezpiecznie. Musimy zachować czujność i dobrze dbać o higienę i kontrolę zakażeń. Musimy unikać wszelkich zgromadzeń grupowych, bez względu na to jak je nazwiemy” powiedział Rögnvaldur.

Przypomniał też o tak zwanych „bombkach bożonarodzeniowych”, w ramach których poproszono ludzi o ograniczenie liczby spotkających się w czasie Bożego Narodzenia, do maksymalnie dziesięciu osób. Teraz jest zatem okazja do skromnego świętowania Bożego Narodzenia.

Na początku grudnia, przedstawiciele Agencji Obrony Cywilnej zwrócili się do mieszkańców Islandii, z propozycją aby w czasie świąt każdy stworzył swoją „bombkę choinkową” czyli małe spotkania świąteczne. Oznacza to, że ludzie sami muszą zdecydować, kogo mogą spotkać w czasie Adwentu i na Boże Narodzenie.

Epidemiolog Þórólfur Guðnason mówi, że nie oznacza to nakazania ludziom siedzenia w domu i nie spotykania się z innymi, ale ma na celu ograniczenie liczby osób, które spędzają razem czas. Ważne jest to aby nie doprowadzić do ponownego, niekontrolowanego rozwoju zakażeń.