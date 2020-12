Zwiększy się nadzór pasażerów przylatujących na święta

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Icelandair zdecydował się podwoić rozkład lotów, aby umożliwić Islandczykom przylot do domu. Dodatkowo Policja zwiększy nadzór nad przybywającymi pasażerami, aby upewnić się, czy przestrzegają nakazów kwarantanny.

Ostatnio Icelandair ma około 7 do 10 lotów tygodniowo. Natomiast przed Bożym Narodzeniem i w styczniu planowane jest zwiększenie tej liczby do 20.

„Jeśli chodzi o liczbę lotów, to w okresie przedświątecznym będzie ich co najmniej dwa razy więcej, ponieważ chcemy dać ludziom możliwość przyjechania do domu i powrotu. Tak więc w tym czasie nastąpi znaczny wzrost” mówi Birna Ósk Einarsdóttir, dyrektor zarządzająca działu sprzedaży i serwisu Icelandair.

Na pokładzie będzie wzmożona kontrola zakażeń i pasażerów będzie obowiązywać nakaz noszenia masek. Przestrzegane będą wszystkie instrukcje władz.

Miejsca docelowe, do których w okresie Świąt i Nowego Roku latać będzie więcej samolotów, wybrane zostały na podstawie tego, gdzie przebywa lub mieszka większość Islandczyków.

Icelandair dodał więcej lotów do Londynu i miast Skandynawii. Natomiast jak mówi Birna Ósk „Boston przyciągnie Islandczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy chcą przylecieć na Islandię. Dodane też będą loty do Niemiec, aby sprostać popytowi.”

Władze wyrażają zaniepokojenie liczbą pasażerów, którzy będą przybywać do Islandii w okresie świątecznym z obszarów, na których wirus się rozprzestrzenia. Pasażerowie mają do wyboru podwójną kontrolę i pięciodniową kwarantannę lub czternastodniową kwarantannę. Ci, którzy chcą cieszyć się świętami Bożego Narodzenia w ramionach rodziny i przyjaciół bez poddania się kwarantannie, musieli przybyć na Islandię przed osiemnastym grudnia.

Rögnvaldur Ólafsson, szef Krajowego Komendanta Departamentu Ochrony Ludności Policji, mówi, że w okresie świąt Bożego Narodzenia nastąpi zwiększony nadzór nad przylatującymi pasażerami, dodatkowo będą oni otrzymywać więcej informacji.

„Pasażerowie otrzymają więcej wiadomości niż wcześniej. Będą nadzorowane także wszystkie przypadki, gdy ludzie nie poddadzą się drugiemu badaniu. Ponadto, jeśli pojawiają się sugestie, że coś jest nie tak, zostanie to sprawdzone”- mówi Rögnvaldur Ólafsson.

Na przykład przypominać się będzie pasażerom, że mogą zachorować, nawet jeśli nie zdiagnozowano u nich wirusa podczas wcześniejszej kontroli granicznej.

„Wiele osób uważa, że (po pierwszym negatywnym teście) są już wolni. Przypomina się jednak, że ludzie nadal są poddani kwarantannie, mimo że otrzymali negatywny wynik z pierwszego badania przesiewowego. Następnie, po drugim pobraniu próbki, podróżni otrzymają przypomnienie, aby zwracali szczególną uwagę na swoje objawy. Ponieważ możliwe jest, że zachorują po tych pięciu dniach” mówi Rögnvaldur Ólafsson.

Agencja Obrony Cywilnej wzywa wszystkich do ograniczania do minimum spotkań w okresie Adwentu, aby nowa fala zakażeń nie zaczęła się w styczniu.