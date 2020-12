Land Rover Defender Bíll ársins hjá Top Gear

Hinn óstöðvandi kraftur ársins

Auk aðalbikarsins hlaut Defender aukaverðlaunin Hinn óstöðvandi kraftur ársins (The Unstoppable Force of the Year) fyrir sterklega og vel heppnaða hönnun og smíði. Eiginleikar Defender skipa honum á bekk með öflugustu og hæfustu bílunum í sínum flokki á markaðnum þegar tekist er á við krefjandi aðstæður á ferðalögum utan alfaraleiða. „Þetta er bíllinn sem fer allt,“ sagði kynnir Top Gear og til að sýna lesendum tímarits Top Gear og áhorfendum myndbands sem dómnefndin gerði til að sýna styrkleika bílsins voru þrír Defender hengdir í röð upp í krana þar sem sá efsti á línunni hélt hinum tveimur neðar í línunni.

Sterkbyggðasti og getumesti bíllinn

Dómnefnd Top Gear var á einu máli um að hinn nýi Defender sé einn öflugasti bíllinn á götunni í dag og í raun „snilldararftaki upphaflegu goðsagnarinnar um Land Rover á 21. öldunni. Við erum búin að aka báðum útgáfum Defender við mjög erfiðar aðstæður í eyðimörkinni í Namibíu, með mismunandi búnaði og vélum, og allar gerðirnar stóðu sig alveg frábærlega við hvaða aðstæður sem er,“ sagði Jack Rix, ritstjóri tímarits Top Gear. Hann sagði ýmsa halda því fram að nýi bíllinn verði ekki nýttur í sama mæli í t.d. landbúnaði eins og gamli góði Land Roverinn gerði, þar sem hann var vissulega á heimavelli um allan heim.

Bíll ársins að mati Top Gear, Landrover Defender.

„Það þýðir þó ekki að hann henti ekki jafn vel og eldri gerðin vegna þess að þetta er sterkbyggðasti og getumesti bíll sem við höfum nokkru sinni prófað,“ sagði Rix ennfremur. Rúsínan í pylsuendanum er síðan að einstök þægindi og aksturseiginleikar Defender gera hann jafnframt að frábærum fjölskyldubíl í borgarakstrinum og til tómstundaferðalaga til bæja, sveita og fjalla. Hann getur allt.