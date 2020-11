Nýr Peugeot 3008 á leiðinni til landsins

Glænýr Peugeot 3008 er nú á leiðinni til Íslands og mun Brimborg bjóða hann í bensín, dísil og í tengiltvinn rafútfærslu með ríkulegum staðalbúnaði, sjö ára víðtækri verksmiðjuábyrgð á bíl og átta ára ábyrgð á drifrafhlöðu.

Meðfylgjandi er fréttatilkynning frá Brimborg, umboðsaðila Peugeot á Íslandi.

Nýr framendi

Glænýr Peugeot 3008 er með nýjum, kröftugum framenda þar sem nýtt grill, LED framljós með háuljósaaðstoð og LED afturljós leika aðalhlutverk. Ríkulegur staðalbúnaður einkennir nýjan Peugeot 3008. GPS vegaleiðsögn, bakkmyndavél með 180° víddarsýn, nýr 10" margmiðlunarskjár, Mirror Screen speglun, ásamt nýjustu öryggistækni, til að mynda sjálfvirk neyðarhemlun. Peugeot 3008 er nú fáanlegur með nýrri næturmyndavél sem skynjar vegfarendur eða dýr í allt að 200 m fyrir framan ökutækið. Peugeot 3008 tengiltvinn rafbíll er með fjarstýrðri forhitun sem tryggir heitan og þægilegan bíl.

Innra rými í nýjum Peugeot 3008.

Mikil veghæð, há sætisstaða og nútímalegt innra rými

Glænýr Peugeot 3008 er með mikla veghæð og háa sætisstöðu svo það er einstaklega þægilegt að ganga um hann. Nýr Peugeot 3008 er hár undir lægsta punkt eða 22 cm sem er með því hæsta sem þekkist í flokki tengiltvinn rafbíla. Glænýr Peugeot 3008 er með nýjustu kynslóð af i-Cockpit® innréttingu sem hefur verið uppfærð og sérhönnuð til að veita einstaka akstursupplifun. Innra rýmið er fullkomið; nútímalegt og notendavænt þar sem nýjasta kynslóð af i-Cockpit innréttingu leikur aðalhlutverk. Notagildi og þægindi fyrir ökumann eru höfð að leiðarljósi þar sem öll stjórntæki, mælar og skjáir eru í sjónlínu ökumanns.

Bensín, dísil eða tengiltvinn- bíll með átta þrepa sjálfskiptingu

Glænýr Peugeot 3008 er fáanlegur í bensín, dísil- eða í tengiltvinn rafbíla útfærslu. Bensín- og dísilvélarnar eru með nýjustu kynslóðum sparneytinna PureTech bensín og Blue Hdi dísilvéla sem eru jafnframt með þeim umhverfisvænustu á markaðnum í dag. Sparneytin bensínvélin eyðir frá 6,4 l per 100 km, sparneytinn dísilvélin eyðir frá 5,2 l per 100 km og tengitvinn rafbíll eyðir frá 1,6 l per 100 km skv. WLTP mælingu. Peugeot 3008 tengiltvinn rafbíll er þekktur fyrir lágan rekstrarkostnað þar sem það kostar einungis um 220 kr. að fylla 13,2 kWh drifrafhlöðuna og með 33 gr. í C02 losun og því eru bifreiðagjöld í lægsta flokki. Peugeot 3008 er með nýrri átta þrepa sjálfskiptingu sem sparar allt að 7% af eldsneyti miðað við eldri 6 þrepa sjálfskiptingar.

Fram- eða fjórhjóladrifinn tengiltvinn bíll

Glænýr Peugeot 3008 PHEV er fáanlegur fram- og fjórhjóladrifinn. Framdrifinn Peugeot 3008 PHEV skilar samanlagt 225 hestöflum með 180 hestafla bensínvél og 50 hestafla rafvél. Fjórhjóladrifinn Peugeot 3008 PHEV skilar 300 hestöflum með 200 hestafla bensínvél og tveimur rafvélum sem hvor fyrir sig skilar 110 hestöflum.

Allt að 59 km. drægni á rafmagni

Stærð drifrafhlöðunnar í framdrifnum Peugeot 3008 PHEV er 12 kWh og 13,2 kWh í fjórhjóladrifnum 3008 PHEV. Drægni hennar skv. WLTP mælingu í 100% rafmagnsstillingu er allt að 59 km (50 km í FWD) sem hentar einstaklega vel í allan daglegan akstur þar sem meðalakstur Íslendinga er 40 km á dag. Peugeot 3008 PHEV er fáanlegur með 7,4 kW innbyggðri hleðslustýringu og því er auðvelt að hlaða Peugeot 3008 heima eða í vinnu á innan við 2 tímum með 7,4 kW hleðslustöð.

Peugeot 3008 hefur svipsterkan framenda.

Öryggis- og aðstoðartækni

Glænýr Peugeot 3008 er búin nýjustu kynslóð af öryggis- og aksturstækni til að tryggja öllum farþegum örugga ökuferð. Bakkmyndavél með 180° víddarsýn, veglínuskynjun, ökumannsvaki, blindpunktsaðvörun, vegskiltalesari, sjálfvirk neyðarhemlun (Active City Break) og aðlögunarhæfur hraðastillir eru dæmi um einstaka öryggis- og aðstoðartækni.

Sjö ára víðtæk ábyrgð á bíl og átta ár á drifrafhlöðu

Gæði Peugeot eru einstök enda í boði með víðtækri sjö ára verksmiðjuábyrgð á bílnum og átta ára ábyrgð á drifrafhlöðu. Ábyrgðin er aðeins í boði á bílum keyptum af Brimborg og er háð því að bíllinn fylgi ferli framleiðenda hvað varðar þjónustuskoðanir.

Forsala er hafin

Brimborg mun byrjaði að taka við forpöntunum á glænýjum Peugeot 3008 á miðnætti þann 26. nóvember (í nótt) í Vefsýningarsal nýrra bíla hjá Brimborg. Sýningar- og reynsluakstursbílar verða hjá Brimborg í byrjun næstu viku og afhendingar til kaupenda hefjast í janúar.

Í Vefsýningarsal er að finna alla nýja Peugeot 3008 bíla í pöntun. Þegar draumabíllinn er fundinn er send fyrirspurn beint úr Vefsýningarsalnum sem söluráðgjafi svarar um hæl. Viðskiptavinir geta auðveldlega breytt bílum í pöntun að sínum smekk með aðstoð söluráðgjafa Brimborgar.

Peugeot 3008 kostar frá 5.190.000 og er fáanlegur í þrem útfærslum; Active Pack, Allure og GT.

Peugeot 3008 tengiltvinn rafbíll kostar frá 6.490.000 og er fáanlegur fram- og fjórhjóladrifinn í þrem útfærslum; Active, Allure og GT.